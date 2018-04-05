川普對中國祭關稅 他國供應商可能受惠

美國貿易代表署（USTR）在美東時間3日公告對中國大陸的「301制裁」清單，內容涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元產品，建議課徵25%關稅。中央社製表 107年4月4日

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普為懲罰中國貿易行為，針對1300多項中國產品祭出25%關稅，此舉可能為墨西哥、日本等其他國家敞開大門，來搶攻美國市占率。



川普也曾就貿易問題以尖銳言詞攻擊上述兩國。



根據美國進口詳細數據，這些國家是1300多項產品的頭號替代供應國，也是相關價格突然改變後可能勝出的贏家。



路透社報導，墨西哥目前對美出口總值約60億美元（約新台幣1748億元）的平板電視，約為中國出口額的兩倍；泰國對美出口價值達35億美元（約新台幣1020億元）的硬碟，約為中國的4倍。



至於日本、馬來西亞與越南，則是印表機零組件市場上的競爭對手。



但供應來源不會一夕間轉移到上述或其他國家。川普想徵稅的這份商品清單仍有申訴空間，也可能被撤回。部分分析家懷疑，這是為了就更廣泛的貿易議題，與中國談判達成解決方案。



美國貿易代表署（USTR）制定中國產品關稅清單時，刻意鎖定可從別處採購的商品，目的要對中國出口商施以最大痛苦，並對美國人帶來最小傷害。



前任USTR副貿易代表何禮曼（Robert Holleyman）表示，「我的確認為它（清單）就某種程度而言，是設計來讓供應鏈隨時間推移而改變」，而不是不論商品來源，徹底抑制美國進口貨。（譯者：陳乃瑜/核稿：林憬屏）1070405