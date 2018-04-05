Vive Pro全球出貨 力撐宏達電Q2營運

（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電今天宣布HTC VIVE Pro頭戴式顯示器全球正式出貨，並開放預購VIVE Pro一級玩家版。法人分析，新一代VIVE Pro出貨，加上旗艦機可望於5月發動攻勢，第2季營運有撐。



宏達電今天宣布HTC VIVE Pro頭戴式顯示器全球正式出貨，全台首位拿到VIVE Pro消費者是3C達人廖阿輝，他表示，VIVE Pro內建立體聲耳機，頭帶與配重也重新設計，穿戴起來舒適。



VIVE Pro頭戴式顯示器在台灣的建議售價為新台幣2萬4988元，同時全球首款VIVE家用版調降售價為1萬6800元。



VIVE問市兩周年，HTC今天也宣布推出VIVE Pro一級玩家版，內含1個VIVE Pro頭戴式顯示器，搭配2支VIVE 1.0控制器與2個 1.0 基地台，售價為新台幣3萬4188元、1099美元，下午4時起於全台HTC專賣店及HTC VIVE網路商店開放訂購。



HTC台灣區總經理陳柏諭表示，今天是VIVE上市滿兩週年，很高興看到跨產業不同夥伴積極投入，VR科技也持續進化中，新推出的VIVE Pro代表目前PC虛擬實境中的最新技術綜合體，升級解析度、舒適度、音質表現。



宏達電日前公布3月自結合併營收新台幣27.7億元，年減46.66%，雖較2月小幅回升，但依舊是跌破30億大關，今年首季累計自結合併營收為87.9億元，年減39.52%。



法人分析，宏達電持續布局商用VR市場，橫跨遊戲、汽車、教育、醫療、時尚、電影、購物、藝術等領域，宏達電VIVE Pro全球出貨，有助於小量貢獻整體營收，加上宏達電今年旗艦機將採單兵作戰，以6吋螢幕、4鏡頭設計的U12+出擊，發表預估落在延至5月初，第2季營運相對有撐。（編輯：林孟汝）1070405