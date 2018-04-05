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中美貿易戰恐打延長賽 分析師：台應取得平衡

發稿時間：2018/04/05 17:18

最新更新：2018/04/05 17:18

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（中央社記者江明晏台北5日電）中美貿易戰有望談判，但分析師認為，美中角力是長期抗戰，貿易戰只是其一環節，雙方都盼吸引或留住高附加價值產業，台灣要思考如何在兩大強國下走鋼索取得平衡。

美國貿易代表署（USTR）4日公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅；中國進一步提出報復措施，對原產於美國的106項商品加徵25%的關稅。

中美貿易戰儘管檯面上「以牙還牙」，但開始有走向談判的跡象。白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）明白指出，美國總統川普是「棒子及胡蘿蔔」齊揚，關稅制裁是逼中國上談判桌的策略，他要大家別「反應過度」。

資深股市分析師林成蔭今天接受中央社記者訪問指出，觀察美國公布的301制裁清單，對美國消費者影響不大，已避開有敏感性的產品，不會危及物價，而中國雖然也公布產品清單，預料最後雙方會用談判來解決，背後的戰略都不是真的為了啟動貿易戰。

但林成蔭認為，美國和中國一連串的角力戰是長期抗戰，美國必須防堵中國，以取得在全球的領先地位，因此投資人要有心理準備，中美貿易戰只是其中一個策略環節，後續可能還會有其他布局。

林成蔭分析，中國宣示「中國製造2025」行動綱領，揭示10年內從「製造大國」邁向「製造強國」的政策藍圖，希望吸引與留住高附加價值產業，而川普也積極啟動美國製造，鴻海集團董事長郭台銘投資美國威斯康辛州100億美元設立面板廠，預料不會是唯一前進美國的台灣企業。而為防堵壓制中國，美國為首的國家，會有一連串戰略出手，意味著中美之間的角力不是在貿易戰落幕就結束，

統一投顧董事長黎方國則表示，川普揚言啟動貿易戰的動機是「美國優先」與「美國製造」，將加速在中國基地生產的廠商回到美國，台商未來也會有前往美國設廠的必要性。

黎方國認為，過去「中國是工廠、美國是市場」的觀念會被打破，全球分工的角色將被模糊，台商夾在兩大霸主之間，如果要做美國生意恐怕就得去美國生產，增加美國當地就業機會，反之亦然。

「美國與中國就像兩艘船在海上交戰，而台灣則是隨浪起伏的獨木舟」，林成蔭坦言，台灣能做的事情不多，「有點走像鋼索，還是小心維持平衡，如何能在兩強中間取得有利位置，是一大考驗」。

瑞展產經董事長陳忠瑞表示，台灣是以外貿為主的國家，在貿易戰底下當然受害程度高，台灣在經濟上去中國化不太可能，但要成為有競爭力的企業，勢必要採取全球化布局，降低對單一國家的依存度。

政府先前號召新南向政策，陳忠瑞建議，新南向的目的就是要降低對中國大陸的依存度，不管是東（美國）、西（大陸）、南（東協、印度）向都可以，貿易和經濟依存度對任何一個國家依賴太高，都是不好的現象。（編輯：張均懋）1070405

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