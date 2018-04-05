核二再轉案 台電：本週恐來不及送審

（中央社記者朱則瑋台北5日電）核二2號機跳機，何時能向原能會提出再轉審查申請，台電公司今天表示，由於相關報告還需靠國外燃料棒廠商協助分析，因此，本週恐怕無法提申請。



睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使機組急停，台電公司在事件發生後即依規定通報原子能委員會。



台電初判可能是蒸汽從旁通閥排出時壓力過大，導致反應爐自動停機；由於蒸汽旁通控制系統自民國105年4月更新後，未實際升載適用，台電已請原廠技師到台灣協助調校。



原能會要求台電公司提出再轉申請時，除了要有綜合檢討報告，裡面還需包含這次事件發生時反應爐暫態模擬分析資料，台電發言人徐造華今天向中央社記者說，本來沒有預期有要提交反應爐暫態模擬分析資料，但會配合原能會辦理，不過有些分析程式需要由國外燃料廠商協助，需要因此提申請時間可能會再延後。



徐造華指出，目前已聯繫國外廠商，由於遇到春假，本週恐怕無法順利提出再轉申請，下週會繼續努力看看，一收到資料就會馬上統整，盡快提報給原能會審查。



原能員會核能管制處副處長李綺思表示，審查時將會由外部專家學者及原能會同仁共同組成專案審查小組，綜合現場查核狀況及台電分析結果，嚴謹審慎審查該綜合檢討報告，確認台電公司已釐清事件肇因，完成必要改善措施後，才會同意核二廠2號機再起動運轉，至於審查要花多久時間，仍要視事件調查狀況及資料而定，沒有時間表。（編輯：李淑華）1070405