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返鄉人潮 中南部百貨業績成長上看15%

發稿時間：2018/04/05 18:12

最新更新：2018/04/05 18:12

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（中央社記者朱則瑋台北5日電）春假長達五天，帶動返鄉人潮，加上碰上兒童節，百貨公司預計將湧入人潮，其中，最看好中南部分館表現，遠百粗估業績可望比去年同期成長7%，遠東SOGO更是看增15%。

五天春假不但假期長，又碰上兒童節、清明節，不少人選擇回中南部故鄉掃墓或是陪伴家人，並趁著假期帶全家大小出門逛街遊玩，平時集中在北部的百貨購物人潮，因為回鄉關係，帶動中南部地區百貨分館業績增長。

遠東百貨行銷企劃經理洪源宏向中央社記者說，其實春假期間本來就是各大百貨公司母親節檔期的前哨戰，早有推出相關優惠折扣方案搶市，加上遇到兒童節，不少大人除了提前購買母親節的商品，也會順便考慮購買童裝，為孩子添購新衣，因此，服飾、化妝品等類別商品特別熱賣。

洪源宏指出，跟去年相比，今年連假時間更長，民眾有更高意願返鄉，因此，看好中南部百貨公司表現，尤其是高雄市、花蓮縣的分館，加上天氣又放晴，民眾出門意願提高，五天連假業績可望比去年同期成長上看7%。

洪源宏表示，現在少子化影響，每個小孩都是家人心中的寶貝，也更捨得買昂貴的玩具、衣服給小孩，各大百貨公司會把握兒童節行銷機會，鼓勵民眾多返鄉逛街時，也能多掏荷包消費。以遠百來說，除了商品優惠，配合兒童節，會舉行像是小小播音員、時尚走秀、才藝教室等活動，並引進遊樂設施，把百貨公司打造成像是大型兒童樂園，吸引大人帶小朋友前往，只要人潮多，業績勢必會衝高。

遠百指出，昨天連假第一天，不少大人帶小孩到百貨公司逛街，除了化妝品、服飾等商品業績強強滾，由於復仇者聯盟3：無限之戰、一級玩家、古墓奇兵等熱門電影上映，也帶動電影院消費人潮，另外，在餐廳部分，不少分館都辦活動，像是Mega City板橋大遠百「邊緣工事文創市集」、新竹大遠百小農市集展，都吸引不少消費者，預估連假業績成長7%目標可望達標。

遠東SOGO百貨指出，假期預估可帶動SOGO高雄店業績增長，5天業績成長幅度可望來到15%，主要是因為不少離鄉打拼的高雄市民回鄉，基本上都會出門走走，逛街購物可說是首選，預期家電、化妝品等商品表現都會不錯，以昨天到今天為止的人潮及消費狀況來看，業績成長達標機率高。

位在台南的南紡購物中心為了吸引客源，推出復古童玩嘉年華，以巷口柑仔店及初戀冰菓室兩大復古場景，搭配懷舊設施，營造台灣50、60年代古早味，南紡表示，連假期間除了透過懷舊童玩DIY活動吸引小朋友外，古早風格也帶大人回到當年的美好時代，昨天到今天兩天連假下來，嘉年華成功吸引大人小孩不同族群消費者，有效帶動百貨業績成長。

位在桃園市的GLORIA OUTLETS華泰名品城則表示，受惠返鄉及準備從桃園機場出國的人潮，4日一整天業績和人潮都比去年同期成長5成，其中，又以運動休閒類最為熱賣，年輕客群顯著增加，連假期間都會有小丑現場演出，吸引小朋友目光。

統一時代百貨指出，雖然年假長，部分民眾返鄉過節，但這幾天天氣不錯，仍有很多台北在地人出門逛街，其中，餐飲表現亮眼，這五天連假人潮數預估可成長約3成。（編輯：郭萍英）1070405

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