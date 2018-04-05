邱復生感謝助建立物聯網 贈坂村健花蓮玉石

台開集團董事長邱復生（左）5日致贈刻有「無為」二字的花蓮墨玉石予日本東洋大學學部長坂村健（右），做為學校INIAD學院立誌慶。中央社東京攝 107年4月5日

（中央社東京5日電）台開集團董事長邱復生今天致贈刻有「無為」二字的花蓮墨玉石予日本東洋大學學部長坂村健，做為東洋大學INIAD學院立誌慶，台開宣布每年派種子員工和IOT人才赴日學習並於未來推廣IOT（物聯網）。坂村健被譽為「全球物聯網之父」。



這項捐贈儀式今天下午在東京的東洋大學INIAD（Information Networking for Innovation And Design, 情報連攜學部）舉行，台北駐日經濟文化代表處副代表郭仲熙、新竹縣縣長邱鏡淳、INIAD學院建築設計師隈研吾、台中三信商業銀行董事長廖松岳等共同參與。



邱復生表示，他與坂村健（Ken Sakamura）相識30餘年，坂村健與台開合作10年來，指導台開技術，協助台開在台北市重慶南路的「築空間」規劃智慧示範導覽，並規劃第一代U-Home智慧宅到領先全球在花蓮洄瀾灣園區的第四代U-Home智慧住宅，逐步發展成智慧社區到智慧城市，進而讓花蓮與台灣連接國際智慧城。



邱復生指出，坂村健自1984年首創TRON（實時作業系統核心），無償開放資源給全球使用，卻遭美國301條款禁用。在1984年坂村健到台灣遊玩，兩人自此相識。這30餘年來使用坂村健的技術讓台灣慢慢建立起先進的物聯網技術，且TRON作業系統也改寫日本的工業，到今天成為全球物聯網之父，且被聯合國肯定為150年來六位對世界具重大影響力人物之一。



坂村健去年3月自東京大學退休後轉任東洋大學擔任INIAD學部長，這也是他一生最大的願望，邱復生在坂村健去花蓮時特別挑一塊重達35公噸的墨玉石相贈，並請客籍作家黃鼎松協助揮毫雕刻「無為」二字於大石上，代表一種行為和實現自然的手段和方法。



坂村健指出，「INIAD」學院是他在在東洋大學所創，這個學院有全球第一棟IoT物聯網大樓，建築大樓內部設備均由他自行設計，IoT設備多達5000多個整合式感測器模組，均透過雲端控制串連，控制監測溫溼度、PM2.5、電源門鎖控制等，所有學生上課都要用電腦或是iPad，完全採無紙教學，更有著無書的圖書館。



坂村健說，在IOT大樓中裝置非常多整合式感測器，大一的學生就要學習資訊工程和溝通能力，學生要會學寫控制程式，否則連置物櫃都打不開，目的就是要教導學生如何設計系統來控制一切；對視力障礙的學生則有專用APP來控制燈光照明、開門關門，教導學生把程式放入智慧型手機，用智慧手機來控制。



他說，他希望INIAD學院未來在日本人和外國學生、男女、未出社會者和已出社會者全數各占一半，目前大一新生有400位，其中有82位外籍學生、女性占35%。



台開表示，坂村健擔任2020年東京奧運的東京智慧城市總策劃，他計劃將東京打造成IOT先進智慧城市，並開放大量應用程式介面，各地到東京的旅客只要一張卡片可以涵蓋食衣住行及退稅等多項機能；卡片內有100多個國家語言，可獲得路線導航資訊，並對身心障礙者提供服務。（編輯：李淑華）1070405