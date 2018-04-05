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中國實施大豆補貼 因應中美貿易戰

發稿時間：2018/04/05 20:23

最新更新：2018/04/05 20:23

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（中央社台北5日電）因應可能開打的中美貿易戰，中國官媒連續多天發文打文宣戰，宣稱中國政府「已經在對『大豆反制措施』做了積極準備」。

中共人民日報海外版官網「海外網」今天在標題「精準打擊！中國對美的500億反擊清單大有玄機」的文章中表示，中國農業農村部與財政部3日聯合發布2018年財政重點強農惠農政策，將實施大豆補貼，且大豆補貼標準要高於玉米。

文章宣稱，這釋放一種訊號，「即便離開美國大豆，中國也可依靠自身維護糧食安全」。

文章點名，這次中國採取反制措施後，美國的波音（Boeing Co.）、通用（Aerojet General Corp）等飛機製造商「將受到較大影響」。「反而其競爭機型、同屬此空載重量範圍之內的空客（Airbus SE，空中巴士）A320倒是有了新的市場空間。」

央視財經官方微博則刊出拿蘋果（Apple Inc.）手機iPhone和新疆家常菜「大盤雞」當例子的文章說，iPhone有幾百個零部件，來自全球200多家供應商，不是來自美國，它是全球產業鏈的結晶。「大盤雞」也是如此。

去年，中國從美國進口數千萬噸大豆。首先，大豆用來榨油，捨不得放油的大盤雞絕不是一盤優秀的大盤雞；其次，大豆榨油後的豆粕，則是動物飼料主要來源。

文章說，iPhone與大盤雞都是全球產業鏈的「親生兒子」。在經濟全球化高度發展的今天，這條全球產業鏈深度交織，「一榮俱榮，一損俱損」。（編輯：馮昭/林克倫）1070405

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