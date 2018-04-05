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宏達電拚留才 4月啟動年度加薪

發稿時間：2018/04/05 20:25

最新更新：2018/04/05 20:35

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宏達電為積極留才，今年4月已啟動年度調薪計畫。（中央社檔案照片）宏達電為積極留才，今年4月已啟動年度調薪計畫。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電去年虧損逾2個股本，為積極留才，今年4月已啟動年度調薪計畫，宏達電說明，公司按照績效給予內部員工加薪，且回溯至今年1月，並非外傳的僅侷限VR部門。

蘋果報導，消息人士透露，宏達電今年4月已啟動調薪，且為力拚虛擬實境（VR），VR部門調升幅度達10%，估計受惠員工達千人。

針對加薪調幅10%的傳聞，宏達電嚴正否認此項市場傳聞。但宏達電並沒有透露實際加薪幅度，且加薪範圍並非外傳僅侷限在VR部門，是針對全體員工按照績效考評給予不同程度加薪。

宏達電回應，為落實全球化的組織設計與管理，於今年起持續整合薪資報酬的政策與結構，包括年度調薪作業，此次員工調整後的薪資，一律追溯至本年度1至3月，已於3月發放的薪資一同匯入同仁薪資帳戶。

宏達電去年出售手機代工部門給Google，宏達電董事長王雪紅為激勵員工士氣，曾說留任的員工薪水絕對不會比去Google少，今年4月加薪計畫，也沒有因去年財報虧損而取消。

累計去年全年，宏達電淨損169.05億元、每股虧損20.58元，虧損超過2個股本，也創上市以來全年最大虧損，宏達電營運已連11季虧損。

不過，宏達電與Google已於今年1月底完成11億美元合作協議，將挹注第1季業外收益，法人推測每股貢獻可望高達近40元，不只有望帶動首季轉盈，在Vive Pro與旗艦機U12+出貨挹注下，今年轉盈有譜。（編輯：郭萍英）1070405

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