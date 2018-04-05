2018平板全球出貨 預估受大螢幕手機衝擊

（中央社記者江明晏台北5日電）展望2018年，IDC預估，全年全球平板產業發展，除預期製造總量將持續受到智慧型手機往大尺寸發展的衝擊而下滑外，出貨總量下滑將促使廠商加速轉向利基市場與產品的開發。



根據IDC（國際數據資訊）全球硬體組裝研究團隊最新的平板組裝調查研究報告顯示，2017年第4季全球平板製造產業受惠於市場旺季、汰換需求等因素，全球總出貨量仍較前一季成長4.5%。



IDC全球硬體組裝研究團隊資深研究經理徐美雯表示，2017年第4季全球平板製造(Tablet ODM/EMS)產業延續第3季的出貨成長動能，在作業系統升級、產品售價降低等因素的帶動下，出貨量持續成長。



在出貨量比重方面，2017年第4季大陸製造廠商受惠聯想、華為等大廠的訂單挹注，加上白牌廠商出貨量回穩等因素，出貨總量占全球普通平板(Slate tablet)製造總量的5成左右；台灣普通平板製造產業出貨量則持續維持在占全球普通平板製造總量的3成左右。



而在可拆卸式平板方面，台灣可拆卸式平板製造產業出貨量在主要品牌蘋果電腦(Apple)出貨成長的帶動下，全球出貨總量的比重較第3季小幅提升，約達6成5左右；大陸製造廠商出貨量則因品牌訂單集中在第3季出貨，第4季可拆卸式平板的製造總量略為下滑，出貨比重約占全球製造總量2成5左右。



在個別廠商的表現方面，前4大普通平板製造廠商的出貨量排名依序為鴻海、三星、華勤、華為；可拆卸式平板前4大製造廠商依序為鴻海、和碩、愛高、三星。其中除了三星和華為是自製(In-houese manufacture)之外，其餘廠商均為製造代工廠商(ODM/EMS)。



展望2018年第一季，IDC全球組裝研究團隊預估，全球平板製造產業在缺乏成長動能的情況下，出貨量預期將受季節性因素影響而大幅下滑。2018年全年全球平板產業發展，除預期製造總量將持續受到智慧型手機往大尺寸發展的衝擊而下滑外，出貨總量下滑將促使廠商加速轉向利基市場與產品的開發。



在產業集中度方面，IDC預期，平板產業的產業集中度仍將持續提高，出貨量成長將更加集中在前5大製造廠商(ODM/EMS)。



在產品規格與售價方面，IDC預估仍將延續2017年的兩極化發展趨勢，高階產品將持續採用較大屏寬比的顯示螢幕，並採納新興手機產品的技術規格；低階產品則仍將以低成本和價格取勝。（編輯：李淑華）1070405