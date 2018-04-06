美中貿易戰 反托拉斯議題再現

（中央社記者潘智義台北6日電）美國總統川普對中國祭出301條款及開徵鋼鋁稅，掀起貿易戰風波。其實美國多年前即以操縱面板價格，違反「反托拉斯法」，重罰台日韓面板廠，也激起貿易戰話題。



立勤國際法律事務所律師洪淑麗表示，多年前台日韓面板廠遭美裁罰，到歐盟跟進，與近日美國對中國祭出301條款，掀起貿易戰相同之處，都是涉及違反「反托拉斯法」。



洪淑麗說，台日韓面板廠當年因涉嫌操縱面板價格，壟斷市場，遭美國重罰；這次的狀況則是美國以中國涉及低價傾銷，壟斷市場為由，為了反傾銷（Anti-Dumping），針對中國進口美國產品祭出課徵重關稅的手段。



她認為，美國總統川普對中國掀起貿易戰只是策略，應會透過協商取得美國的利益，畢竟川普政府尋求對600億美元中國進口商品課徵關稅，已涉及違反世界貿易組織規章，中國提出仲裁的結果極可能對美國不利。



為平衡美國發起貿易戰帶來的損失，中國大陸也展開反擊措施，中國財政部1日晚間發布新聞稿，自2日起對原產於美國的7類128項進口商品，中止關稅減讓義務。在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅，對水果及製品等120項進口商品加徵關稅稅率為15%，對豬肉及製品等8項進口商品加徵關稅稅率為25%。



另外，中國身為美國10年期公債最大債權人，市場法人認為，只要停止每個月購買美國政府公債的做法，對美國仍會造成立即傷害。



洪淑麗直言，台灣過去動不動就面對美國的301條款壓力，似乎心有餘悸，但現在時空環境不同，301條款作用已經大不如前，尤其面對崛起的中國，更難施展。



美國希望中國投資美國的民生產業，但中國卻投資令美國敏感、涉及高度機密的產業。面對美國重關稅逼迫，中國不一定要以課美產品重關稅回應，只要中國停止投資美國，對美國經濟就有很大影響。



她強調，川普推出略嫌粗魯的課徵重關稅做法，南韓已對美國讓步，中國雖然強硬，但美中也有機會達成互惠的共識，剛點燃的貿易戰火花，很快就會澆息。



反而是台灣面對美國的貿易制裁，因門戶早已全面開放，幾乎沒有籌碼，或許只能考慮把向中東國家採購石油的訂單轉給美國，或是擴大採購美國武器金額。



不論台灣目前面對美國掀起貿易戰的應變能力如何，從之前台、日、韓面板廠遭美指控操縱面板價格，到這次中國大陸遭美指控低價傾銷產品，因而祭出關稅制裁都可發現，美國常以他國涉及違反「反托拉斯法」，做出貿易制裁的藉口，也成為逼迫對手國談判的手段。（編輯：張良知）1070406