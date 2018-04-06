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美中科技競賽 IEK：台灣應結盟歐美

發稿時間：2018/04/06 08:40

最新更新：2018/04/06 08:40

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（中央社記者張建中新竹6日電）美國與中國大陸間的科技競賽趨於白熱化，工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)計畫副組長楊瑞臨認為，台灣應與歐洲及美國結盟因應。

美國總統川普繼以國家安全為由，發布命令禁止博通(Broadcom)收購手機晶片廠高通(Qualcomm)後，又簽署301調查備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵關稅，報復中國「竊取」美國智慧財產。

彭博日前報導，川普政府考慮遏制中國投資美國視為敏感的科技，據匿名消息人士說，財政部官員正在著手制定計畫，以明確點出將禁止中國企業投資的科技產業，如半導體與5G無線通訊。

楊瑞臨認為，川普政府一連串的動作，對中國大陸可說是採取完全鎖國的政策，美國與中國大陸間的科技競賽已浮上檯面。

楊瑞臨指出，5G、人工智慧(AI)與電動車是未來全球重點發展項目，當然也是美國與中國大陸競爭的焦點，川普禁止博通收購的高通，正是美國5G晶片重點廠商。

隨著美國與中國大陸間的科技競賽白熱化，楊瑞臨表示，歐洲國家相對較擁抱商業行為，其中，英國企業積極自發性投入研發，已有華為等中國大陸企業前往投資。

楊瑞臨指出，以AI為例，英國AI的專利數量居全球第3大，品質方面更是僅次於美國，位居全球第2位，實力雄厚。

楊瑞臨認為，台灣在科技發展上不能單靠自己，應跟進與英國等歐洲國家合作，同時與美國維持合作關係，才能確保台灣在未來全球科技舞台仍保有一席之地。（編輯：張良知）1070406

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