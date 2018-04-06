不忍農民磨壞膝蓋 台商開麝香貓咖啡莊園

（中央社記者廖禹揚台北6日電）印尼台商柯百庠不忍當地農民背著重重的高麗菜簍徒步走迢迢山路，甚至磨壞了膝蓋，只為了賺取微薄利潤，不惜投入新台幣1、2億資金，在當地買地開設咖啡莊園，沒想到因此做出國際聞名的麝香貓咖啡。



柯百庠其實是紡織業台商第二代，與哥哥一起接手父親的紡織公司後，本著對農業的興趣陸續投資設立金色森林農場及金色百林莊園，其中位於馬拉巴山，在西爪哇地區萬隆市的正南方的金色百林莊園種植生產的，就是曾被印尼政府指定為國宴飲品及致贈各國元首國禮的麝香貓咖啡。



柯百庠笑說，一開始只是因為妻子對咖啡有興趣，才會在印尼找生豆買來自己試著烘焙，後來在當地長老盛情邀約下，評估後決定投入咖啡產業；而促使他下此決定的原因，也包括當地農民的健康問題。



「你看了真的會於心不忍」，柯百庠說，因為山路難行，農民只能每天從山上背著一簍簍的高麗菜徒步走下山，沒賺到多少錢，卻為此壓彎了腰、磨壞了膝蓋。



高麗菜是許多家庭餐桌上常見的蔬菜，台灣在颱風過後，也曾自印尼進口高麗菜平抑高漲的菜價。柯百庠說，當地農民「不能沒有收入」，迫於經濟壓力，只能選擇短期作物，「他們自己其實也想種咖啡豆，但種咖啡樹要3年，3年沒收入他們就餓死了。」



柯百庠不惜重金，投入新台幣1、2億，在當地買地開設莊園，也以契作方式與農民合作，帶動社區經濟，改善農民生活。



金色百林莊園並擁有一座復育中心，通過繁殖與野放來維持麝香貓在森林裡的平衡，每天以精挑細選的雞肉、維他命、水果等食物餵食麝香貓，確保牠們的健康，當地員工說明：「如果只吃咖啡櫻桃，牠們會死的。」



這個復育中心目前共有87隻，園區野放的則有100多隻，夜晚的時候會來挑選最甜美的咖啡櫻桃當「點心」，在食用完後，牠們會在園區棲息，消化的排泄物會直接排在園區內。



基於有機與環保原則，除復育中心的麝香貓外，咖啡林中的麝香貓排泄物全靠農民採收咖啡豆隨時注意路上是否有「黃金」，每年的麝香貓咖啡豆產量約只占整體產量的5%。



柯百庠透露，咖啡莊園的收入約只占柯氏集團的5%，他靦腆笑說，「就是做興趣」，而事實上，金色百林莊園為當地環境發展及保護所做出貢獻，已獲得聯合國開發計畫署頒獎表揚。



為推廣麝香貓咖啡，柯百庠規劃以麝香貓咖啡博物館為中心，在被稱為避暑勝地的萬隆南部觀光地區芝威得鎮（Ciwidey）設立生態園區，進一步為當地觀光業與環保貢獻心力。（編輯：林孟汝）1070406