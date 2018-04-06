陸繼瞄準美農業後 暗示將對頁岩油動手

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）中國大陸最新公布的關稅清單中納入石化產品，顯示北京可能對美國能源市場祭出關稅，意味著一旦貿易戰升溫，美國頁岩油業者可能繼農業後，成為中國鎖定的目標。



彭博報導，北京4日公布政治敏感農產品大豆在內等106種美國銷往中國貨品課徵關稅清單，目標瞄準美國鄉村心臟地帶。這項清單還包括石油化學和液化丙烷產品，顯示中國這個全球最大石油採購國願意以能源為武器，對付華府對中國輸美科技產品課徵關稅的計畫。



儘管中美官員表現出願意坐下來談的態度，試圖安撫市場，但投資人面對美國總統川普或中國國家主席習近平可能都不會退讓的風險。



除了液態天然氣外，中國也是美國石油的最大區域買主。一旦緊張升溫，重要能源商品可能會被捲入貿易戰中。



首爾現代期貨公司（Hyundai Futures Corp.）商品分析師尹威爾（Will Yun）說：「中國可以在任何時刻棄用美國能源，因為有很多其他供應來源，但對美國來說，能源是敏感主題。」



他說：「兩國最終可能會達成協議，中國在這場爭議中可能不會那麼快動到能源。中國會善用這張牌。」



澳洲狄金大學（Deakin University）法商學院教授奧爾（Stuart Orr）說：「轉向不同的能源供應來源不太可能對產業的產出成本造成重大衝擊，因為他們是大宗商品。這將無可避免提高中國日益龐大中產階級的能源費用。這些中產階級已迅速習於高耗能的生活方式。」



南韓元大證券（Yuanta Securities Co.）全球策略師閔秉圭（Min Byungkyu，音譯）表示，中國對美國丙烷課徵關稅的殺傷力可能沒有預期大，但「倘若中國表現出願對原油課徵關稅，將在市場造成衝擊」。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070406