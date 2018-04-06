台水80位水醫生 年徒步檢漏3萬公里管線

台水執行10年降漏計畫，其中將汰換6000公里管線，依照漏水頻率訂定汰換的優先順序，參考日本東京都水道局經驗，配水管材質改採耐震及耐久性更高的延性鑄鐵管（DIP），有助降低漏水風險。（台水提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年4月6日

（中央社記者黃雅娟台北6日電）地震往往造成不少自來水用戶管線漏水，台灣自來水股份有限公司每年力拚降低漏水率，都得靠約80位水醫生，每年步行「聽診」全台灣一半的供水管線長達3萬公里。



2月6日晚間11時50分，花蓮發生芮氏規模6.0的地震，震央位於立霧溪口外海，深度10公里，花蓮各處遭受重創，統帥飯店等大樓倒塌，造成多人傷亡。



因地震造成多處用戶外管線漏水、路面漏水，需修復的範圍及數量甚多，一度高達4萬戶無水可用。台水2月7日投入搶修工作，歷7天搶修，破管件數超過800處，全台支援水車49台、支援修漏廠商29組人力，動員超過500人24小時投入復水工作，至2月14日全數正常供水。



不過直到如今，台水員工仍持續檢漏，被稱為「水醫生」的檢漏員，在台水不過80個人，但是一年卻要巡檢全台灣一半的供水管線長達3萬公里。



台水漏水防治處長丘宗仁表示，台水檢測人員由於必須步行，一邊聽音、一邊檢漏，而為了顧及安全，通常是兩人一組一起出發；而由於白天大部分都是工商業或民眾活動期間，交通流量大的地區，檢漏困難，等到晚上比較安靜，聽音效果也比較好。



丘宗仁形容，沿著地面管線地方逐漸聽音檢漏，破管的地方會聽漏水的聲音，會好像家中用水時噴灑出來的水花濺到牆壁上一樣，會撞擊到土石，這樣的技術，檢漏人員至少要2年至3年的培訓時間，經驗累積加上設備熟悉度，才能順利成為「水醫生」。





台水指出，漏水事件有70%以上發生在用戶外線，除了靠水醫生檢漏之外，汰換管線時，將用戶外線一併汰換，並改接到用戶水表，有望徹底解決漏水問題。（台水提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年4月6日

以今年的0206花蓮地震為例，第二天台水就立刻把全台的檢漏員都調度到花蓮去，但是剛開始停水，聽不見水聲，無法檢漏，等到修好管線，才能開始工作。丘宗仁表示，這種地下漏水的狀況，一定會不斷發生，即使管線修好了，很多地方因為只是細微漏水，不會立刻檢修，檢漏人員仍然得持續不同紀錄、檢測。



日本東京漏水率高達20%，檢漏人員有400個，管線3萬公里；跟東京相比，台水則是超過6萬公里，卻僅有百位不到的檢漏人員，兩年一次巡檢需要非常努力。



台水指出，為增加檢漏效率，除了原本的聽音器、聽音棒外，還增加噪音記錄器；以及兩點相關儀、多點相關儀，能夠布設多點，同時收集音頻，自動分析漏水位置，能為台水檢漏增加效率。



台水表示，全台管線在民國64年僅8079公里，到106年底已經增加為6萬1458公里，增加661%，管線增加，管接頭數增加，也提高漏水機率。



台水積極搶救漏水率，從101年的19.55%，106年已經降為15.49%，原訂111年的漏水率目標14.25%將提前兩年完成；110年則從南部先開始，漏水率降至10%，120年預計全國平均漏水率可達到10%。



台水表示，由於水價長期偏低，93年至106年給水投資報酬率平均為-0.277%，財源籌措困難。目前依經濟部指示，執行10年降漏計畫，預算為新台幣795.96億元，自103年至111年，每年約70億元不等。



其中，由台水自籌經費645億元，預計汰換管線6000公里，建置3428個分區計量管網及水壓監測設備，另外由經常門預算支應150億元，擬從地理資訊系統建置、檢修漏作業及擴大民間參與等投入降漏工作。（編輯：陳永昌）1070406