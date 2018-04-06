美中貿易戰 股市分析師：局勢緊張但不至惡化

（中央社記者吳家豪台北6日電）美國總統川普擬對1000億美元中國商品加徵關稅，股市分析師說，目前美中局勢較緊張，但應該不會惡化，推測美股走勢將震盪；投顧認為，美股雖受貿易戰影響，仍有季報行情支撐。



美國總統川普先前已宣布對500億美元中國商品課徵懲罰性關稅，但川普5日在聲明中表示，「鑒於中國採取不公平報復行動」回應美國先前宣布的關稅行動，他已指示美國貿易官員考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅。



資深股市分析師林成蔭今天接受中央社記者採訪表示，美股連續第3天收紅，反映市場對貿易戰疑慮降低的原因有3項。第一，過去5次美國祭出301條款，最後都走向談判，因此歷史經驗顯示，美中最終走向對抗的可能性不高。



第二，林成蔭直言，川普與他的團隊雖然都屬鷹派，但也非常聰明，希望從談判中獲得利益；中國雖然清楚這點，短期內卻不見得會退讓，推測雙方應該會先硬起來，後續再有人出面扮「白臉」，目的是為了促成談判。



第三，林成蔭表示，美國今年11月將舉辦期中選舉，是川普就任後首次全國性政績檢驗，考量川普民調浮沈，如果美中貿易戰產生最壞結果、進入對抗，將對川普陣營不利。



林成蔭分析，目前美中局勢看來比較緊張，但未來應該不會惡化，推測美股走勢可能震盪、短期內難創新高，也不至於出現最壞狀況。就投資人而言，不同於去年可能是「從頭抱到尾」或「轉強加碼」的策略，今年操作方式建議採取「高出低進」，目前分析師們普遍預期2018年全年度S&P 500成份企業平均獲利年增率可達19.1%。



華冠投顧分析師鍾騏遠表示，美股5日出現跳空大逆轉，多方買盤推升各大指數向上，最主要的原因還是股市真的跌太深了；雖然川普發動的貿易戰直接把美股拉到水裡，不過投資機構認為，美股還有季報行情。



鍾騏遠強調，這次受影響最深的道瓊工業指數領先站回半年線，這是未來半年股市會不會成長的觀察指標，與台灣最相關的科技類股也重新站穩在半年線之上；雖然美股還需要一點時間整理，但不再續跌就是好消息。(編輯：趙蔚蘭)1070406