核廢最終處置場選址 立委提案應尊重原住民

（中央社記者蘇龍麒台北6日電）民進黨立委蘇巧慧今天表示，2025非核家園的期程不變，考量核能機組除役後，核廢料最終處置問題，她提案修法，要求放射性廢棄物最終處置選址，應尊重原住民族。



蘇巧慧說，核一廠1號機即將在12月5日停止運轉，接下來就是一系列的除役工作，但規範核廢料最終處置的相關法律，在2006年制定低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例後，一直是「低有、高沒有」，遲遲沒有高放射性核廢料的最終處置設施場址設置條例，也因為沒有法源，高放射性核廢料僅能暫置於各核能發電廠及核能研究所，這對於建置放射性廢棄物最終處置設施的法制面上，顯然不夠完備。



蘇巧慧表示，為加速並妥適的推動放射性廢棄物最終處置，特別提出「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例部分條文修正草案」，修正為「放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例部分條文修正草案」，將「低」字拿掉。



她說，在這次修法中，明訂應納入原住民基本法的精神，未來的選址作業，不得違反原住民意願，並要求各階段的資訊都能公開透明，而最重要的未來最終處理的候選場址，都應該經由公投同意後才能進行。



蘇巧慧說，「非核家園期程不變」是她對能源政策的主張，非核之後，最重要的就是核廢料的處理，希望透過此次的修法，完善法規，並呼籲原子能委員會及相關單位，能盡速提出版本，推動有關業務的進行，讓非核家園的理想，能真的實現。



在蘇巧慧提出的修正草案中規定，選定處置設施場址，應尊重原住民族及落實原住民族基本法的規定，不得違反原住民族之意願。



草案條文中並規定，對於高放射性廢棄物，最終處置應採深層地質處置的方式，並採多重障壁設計。



草案規定，應於建議候選場址公告日起45日內，於該場址半徑8公里內的相關行政區域辦理公民投票，並排除有效同意票達投票權人總額1/4以上的規定。（編輯：陳永昌）1070406