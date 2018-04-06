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外銀：美國戰略轉向 針對性阻礙中國發展

發稿時間：2018/04/06 17:53

最新更新：2018/04/06 17:53

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（中央社記者吳家豪台北6日電）美國總統川普擬對中國商品加碼課稅，法國外貿銀行（Natixis）分析，在美中貿易戰當中，美國已經逐漸改變戰略，從減少美國的貿易赤字，轉向更有針對性地阻礙中國進一步發展。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）今天出具研究報告表示，中國試圖平息美國政府的憤怒，承諾開放某些產業和人民幣升值，但似乎沒有說服美國放鬆對中國的貿易保護主義行動。繼今年兩輪進口關稅上調後，美國於4月4日宣布中國出口到美國1333種產品進口關稅將提高25%。

她強調，美國這次提高關稅的原因不再像之前為了國家安全或保護國內產業，而是中國侵犯知識產權。在短短的幾個小時內，中國通過擴大對美國相關農業產品的關稅以進行報復，涉及106種產品，其中包括飛機和汽車等高科技領域。今天早上川普聲明指出，考慮加徵1000億美元中國商品關稅。

艾西亞認為，隨著時間的推移，美國已經逐漸演變戰略，從減少美國的貿易赤字，轉向更有針對性地阻礙中國進一步發展。根據美國已豁免絕大多數盟國的關稅，可以很明顯看出這是針對中國最近採取報復措施的舉動，從而捍衛美國公司的知識產權。

據艾西亞觀察，在美國政府公布1333種產品將提高關稅的產品清單中，高達70%的產品與中國製造2025目標一致；該清單甚至包括中國尚未生產或出口的產品，例如飛機產業。

從貿易戰對中國產業的影響來看，艾西亞發現，建築和銀行業海外收入的下滑將對中國企業整體收益影響最大，這也說明顯然美國迄今尚未觸及中國企業利潤的核心。

她也認為，中國在不傷害自身的情況下進行貿易報復的可能性非常有限。中國已經宣布兩輪報復措施，第二輪報復更表明中國已經轉向可能傷害自身或雙方的措施，原因可能是中國需在提升科技水準方面，與美國一爭高下。（編輯：郭萍英）1070406

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