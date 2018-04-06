/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹侯友宜長灘島清明節
>rss

美中貿易戰開打 德國車廠將受連累

發稿時間：2018/04/06 19:22

最新更新：2018/04/06 20:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
德國車廠戴姆勒在美國阿拉巴馬州的杜斯卡洛薩 （Tuscaloosa）設廠生產休旅車。（戴姆勒提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年4月6日德國車廠戴姆勒在美國阿拉巴馬州的杜斯卡洛薩 （Tuscaloosa）設廠生產休旅車。（戴姆勒提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年4月6日

（中央社記者林育立柏林6日專電）美國是德國車廠重要的生產基地，每年從美國出口數以10萬計的高級休旅車到中國，如果美中貿易戰真的開打，德國車廠將受到連累。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天報導，中國打算對美國進口的汽車加收25%的關稅，由於美國汽車工業最主要的出口品就是德國車，每年賣到中國的數量高達28萬輛，在美國設廠的BMW和戴姆勒（Daimler）將受到衝擊。

報導分析說，BMW是美國最大的汽車出口商，位於南部史巴丹堡（Spartanburg）的BMW廠員工逾1萬人，每年生產的45萬輛有7成出口，其中大部分賣到中國，尤其X系列的休旅車特別受到歡迎。

戴姆勒在美國生產然後賣到中國的車，預估今年也將高達6萬5000輛，尤其GLE系列的豪華休旅車在中國銷售成績特別好。

相較之下，以電動車聞名的美國車廠特斯拉（Tesla），一年賣到中國的車只有1萬4000輛，通用（General Motors）和福特（Ford）兩大車廠乾脆直接在中國生產，如果中國對美國進口車除了原本徵收的25%關稅以外，再加碼25%的懲罰性關稅，德國車廠受到的衝擊將遠比美國車廠嚴重。

對於可能受到的影響，BMW正考慮將X5的生產線移到中國，不過目前還未定案，戴姆勒則不願表示意見。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）預計4月底訪美，夏天前訪問中國，貿易戰極可能是她與兩國元首會談的焦點。（編輯：高照芬）1070406

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP