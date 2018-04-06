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二手車交易平台成歐洲最有價值新創公司

發稿時間：2018/04/06 21:21

最新更新：2018/04/06 21:21

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（中央社記者林育立柏林6日專電）德國媒體報導，發源自柏林的線上二手車交易平台Auto 1，最近獲得數億歐元投資，前景可期，在瑞典公司Spotify本週上市後，成了歐洲最有價值的新創公司。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天報導，今年1月，Auto 1才獲得日本軟體銀行（Softbank）4.6億歐元（約新台幣164.8億元）資金的挹注，這是軟銀首次在德國投資，也是德國新創公司有史以來所獲得最大的一筆投資。

瑞典線上串流音樂服務公司Spotify最近上市，從新創公司「畢業」，Auto 1的公司估值約29億歐元，成為歐洲目前最有價值的新創公司。

創辦於2012年的Auto 1，利用網路平台簡化交易程序，服務的對象主要是汽車經銷商，版圖遍及歐洲30多國約4萬家廠商。

2017年財政年度，Auto 1的營收達22億歐元，年成長率47%，賣出的經認證二手車達42萬輛，較前一年增加12萬輛。

Auto 1的創辦人貝特爾曼（Christian Bertermann）向法蘭克福廣訊報說，Auto 1創業至今6年，現今仍算是初期發展階段，預期會得益於軟銀的投資經驗。（編輯：郭中翰）1070406

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