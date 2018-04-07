ODA計畫為台商找出海口 非金援外交

（中央社記者邱柏勝台北7日電）近期「政府開發援助」（ODA）成討論焦點，有立委認為援助對象國信評展望普遍不佳，恐成另一千億黑洞。但銀行高層與會計師持樂觀看法，強調東南亞國家的發展已不可同日而語。



根據行政院經貿談判辦公室「擴大參與海外公共工程商機推動計畫」說帖，台灣工程業者具世界一流工程專業能力，且相較於歐美與日本先進國家，不僅從業人員素質不落人後，在成本控制與品質方面皆具競爭力。



然而，台灣工程產業因脫離國際市場過久，缺乏國際知名度與實績，且對國際商務與契約管理的經驗較不足，加上缺乏策略聯盟，產業鏈整合不足，因此難以與其他國家業者競爭，更重要的是資金籌措不易，以致流失海外公共工程商機。



為協助台灣業者爭取海外公共工程商機，行政院經貿談判辦公室汲取日、韓經驗，推出台版「政府開發援助」（ODA）計畫，初期以爭取35億美元海外公共工程商機為目標，提供資金融通；行政院也編列新台幣30億元，支應利息差額等相關費用，第一年將先編列15億元，其中外交部5億元、經濟部10億元。



但ODA計畫一出，隨即引發外界質疑聲浪。有學者為文指出，台灣政府早已有如ODA的援外計畫，再另推出台版ODA計畫，無疑是疊床架屋；部分立委則指出，台版ODA計畫預計與東南亞國家合作，但在國際信評機構的評等中，包含菲律賓、印尼皆被評為「信譽一般」，風險為15%至22%；越南甚至被評比為「信譽欠佳」，有22%至30%風險，難保借款不會像肉包子打狗「有去無回」。



不僅如此，近日網傳一段訊息，指「政府揮霍人民在銀行存款，台灣銀行每年承作新台幣1000億元高風險新南向ODA貸款，錢存在台銀要注意了」，暗批政府藉ODA挪用人民存款，對此台銀甚至大動作發新聞稿澄清，強調1000億元是ODA計畫目標，並非每年承作金額，且台銀目前也還沒有承作任何一件ODA貸款個案。



對於ODA計畫屢遭質疑，行庫高層私下透露，「比起過去的凱子外交，ODA已經好很多了」，強調ODA主要是為台灣工程業者擴展業務機會，進而創造台灣民眾就業機會；且由借款國政府擔保，比起貸放給民間業者還要有保障，「有人說ODA恐成慶富案第二，其實不能這樣類比」。另外，「覆巢之下無完卵」，若國家都倒帳，那在該國做生意的外商根本無一倖免。



早已在東南亞國家佈局多年的安侯建業（KPMG）會計師也表示，近年東南亞國家經濟發展迅速，是外人直接投資（FDI）成長最迅速的地區之一，與數十年前早已不可同日而語。



他表示，雖然如同許多發展中國家般，東南亞國家也有政府貪污、法規不夠透明完善等問題，但隨著外商投資逐漸增加、法規日益明確後，這些問題將可獲得解決。



對於部分人士質疑，為何台版ODA計畫只能找信評不佳的國家合作？這位不願具名的會計師則表示，「已開發國家的工程業者技術不輸台灣業者，甚至優於台灣業者，他們有需要與台灣合作嗎？」且若如此在意風險，為何日本、韓國皆大舉投資東南亞國家？相較於日、韓，台灣業者獲得政府奧援相對少很多。他認為，政府甚至不該只推動ODA計畫，在稅制上都該想辦法給予企業協助。（編輯：林孟汝＼楊玫寧）1070407