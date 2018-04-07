/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 螢火蟲之墓侯友宜朴槿惠麻疹
>rss

ODA計畫為台商找出海口 非金援外交

發稿時間：2018/04/07 09:20

最新更新：2018/04/07 09:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北7日電）近期「政府開發援助」（ODA）成討論焦點，有立委認為援助對象國信評展望普遍不佳，恐成另一千億黑洞。但銀行高層與會計師持樂觀看法，強調東南亞國家的發展已不可同日而語。

根據行政院經貿談判辦公室「擴大參與海外公共工程商機推動計畫」說帖，台灣工程業者具世界一流工程專業能力，且相較於歐美與日本先進國家，不僅從業人員素質不落人後，在成本控制與品質方面皆具競爭力。

然而，台灣工程產業因脫離國際市場過久，缺乏國際知名度與實績，且對國際商務與契約管理的經驗較不足，加上缺乏策略聯盟，產業鏈整合不足，因此難以與其他國家業者競爭，更重要的是資金籌措不易，以致流失海外公共工程商機。

為協助台灣業者爭取海外公共工程商機，行政院經貿談判辦公室汲取日、韓經驗，推出台版「政府開發援助」（ODA）計畫，初期以爭取35億美元海外公共工程商機為目標，提供資金融通；行政院也編列新台幣30億元，支應利息差額等相關費用，第一年將先編列15億元，其中外交部5億元、經濟部10億元。

但ODA計畫一出，隨即引發外界質疑聲浪。有學者為文指出，台灣政府早已有如ODA的援外計畫，再另推出台版ODA計畫，無疑是疊床架屋；部分立委則指出，台版ODA計畫預計與東南亞國家合作，但在國際信評機構的評等中，包含菲律賓、印尼皆被評為「信譽一般」，風險為15%至22%；越南甚至被評比為「信譽欠佳」，有22%至30%風險，難保借款不會像肉包子打狗「有去無回」。

不僅如此，近日網傳一段訊息，指「政府揮霍人民在銀行存款，台灣銀行每年承作新台幣1000億元高風險新南向ODA貸款，錢存在台銀要注意了」，暗批政府藉ODA挪用人民存款，對此台銀甚至大動作發新聞稿澄清，強調1000億元是ODA計畫目標，並非每年承作金額，且台銀目前也還沒有承作任何一件ODA貸款個案。

對於ODA計畫屢遭質疑，行庫高層私下透露，「比起過去的凱子外交，ODA已經好很多了」，強調ODA主要是為台灣工程業者擴展業務機會，進而創造台灣民眾就業機會；且由借款國政府擔保，比起貸放給民間業者還要有保障，「有人說ODA恐成慶富案第二，其實不能這樣類比」。另外，「覆巢之下無完卵」，若國家都倒帳，那在該國做生意的外商根本無一倖免。

早已在東南亞國家佈局多年的安侯建業（KPMG）會計師也表示，近年東南亞國家經濟發展迅速，是外人直接投資（FDI）成長最迅速的地區之一，與數十年前早已不可同日而語。

他表示，雖然如同許多發展中國家般，東南亞國家也有政府貪污、法規不夠透明完善等問題，但隨著外商投資逐漸增加、法規日益明確後，這些問題將可獲得解決。

對於部分人士質疑，為何台版ODA計畫只能找信評不佳的國家合作？這位不願具名的會計師則表示，「已開發國家的工程業者技術不輸台灣業者，甚至優於台灣業者，他們有需要與台灣合作嗎？」且若如此在意風險，為何日本、韓國皆大舉投資東南亞國家？相較於日、韓，台灣業者獲得政府奧援相對少很多。他認為，政府甚至不該只推動ODA計畫，在稅制上都該想辦法給予企業協助。（編輯：林孟汝＼楊玫寧）1070407

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP