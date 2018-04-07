網購族血拚裝置 用PC多過手機

（中央社記者吳家豪台北7日電）台灣行動購物普及率高，但根據資策會MIC調查，網購族最常使用裝置還是個人電腦（PC）；另一份調查顯示，今年1月共有75%的台灣PC網友，曾透過桌機或筆記型電腦造訪電商網站。



資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）日前公布台灣消費者網購行為大調查發現，63.4%網購族常以PC瀏覽產品資訊，且更高比例網購族（69.9%）仍習慣以PC進行完整購物交易。



不過，MIC調查，18到20歲族群最常透過智慧型手機完成購物比例達52.9%，遠高過整體平均；曾透過行動裝置購物比例也以18到20歲族群最高，達79.4%。



MIC調查指出，導致網購族降低行動購物意願的前5大主因依序是螢幕太小不舒服（44.9%）、操作不易/不夠直覺（29.8%）、比價不方便（27.6%）、行動版網站功能不完整（27.1%）與App推播訊息擾人（21.5%）。



MIC的台灣消費者網購行為大調查，有效樣本共1068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。



此外，市場研究顧問公司創市際公布comScore MMX報告顯示，1月台灣共有929.6萬名不重複使用者曾透過桌上型電腦及筆記型電腦造訪電商零售網站，占台灣PC網路人口的75%。



comScore MMX報告分析，造訪電商零售網站的台灣PC網友以男性人數較多，占53.6%；年齡族群以35到54歲為主，占42.1%。不過，電商重度使用者（電商零售網站使用時間最長的前20%使用者）以女性占53.2%居多，且集中在35到54歲年齡層（53.2%）。



comScore MMX報告也發現，台灣PC網友造訪人數最高的前3大電商零售網站依序為momo購物網、Yahoo!奇摩拍賣及露天拍賣，各有260萬以上不重複造訪人數。



comScore MMX報告顯示，台灣前10大電商網站中，以PChome商店街的電商重度使用者人數比例最高，全站有49.8%使用者為電商重度使用族群，貢獻站內9成瀏覽頁數。momo購物網的行動裝置造訪者人數則高過PC使用者，並有64.8%網友以行動裝置為唯一造訪裝置。



不過，comScore MMX報告未公布調查方式等基本數據。（編輯：張良知）1070407