網購運費補貼退場 靠流量變現淘金

（中央社記者吳家豪台北7日電）來自新加坡的蝦皮購物近2年掀起網購運費補貼戰，本土業者為鞏固用戶，被迫跟進砸錢。這個趨勢從今年開始反轉，各家業者運費補貼陸續退場，思考如何將流量轉換成獲利。



蝦皮購物西元2015年成立，初期以C2C（消費者對消費者）平台起家，進軍台灣就祭出免運費、免交易手續費與促銷等優惠，吸引不少賣家與買家進駐，並透過社群將行銷結合時事話題，加上App介面友善，成功抓住年輕網購族目光。



不過，觀察蝦皮今年4月補助超商取貨運費規則，包括萊爾富、全家、7-ELEVEN等便利商店的一般拍賣訂單，需滿新台幣299元才享運費半價（30元），且每位買家可享每月6次運費補助，補助額度與次數已不像過去般大手筆。



市場估算，蝦皮購物一年在台灣至少燒掉5億元，目的是先用補貼壯大用戶規模，募資後再砸錢應戰，希望一舉攻城掠地、取得市場領導地位。甚至立法委員都曾出面喊話，希望政府介入防止網購市場惡性競爭，保障消費者權益。



面對蝦皮來勢洶洶，國內電商龍頭PChome網路家庭集團派出旗下商店街迎戰，推廣個人賣場服務，2017年商店街推銷費用暴增10.12億元、每股大虧43.25元，但也換來可觀成效，單月商品成交金額（GMV）已達40億元以上，單月超商取貨付款件次更超過1000萬次。



3月5日網路家庭首次舉辦投資人日，董事長詹宏志語說，如果商店街個人賣場不著重行動市場，就會被對手侵蝕成長；迎戰未來威脅的最好方法就是跟上對手腳步，商店街個人賣場從2017年1月開始補貼運費，只花不到1年，就趕上蝦皮用2年多才達到的成果。



詹宏志說，運費補貼結束後，顧客是否願意留下來？這是商店街須面對的挑戰。為下一階段成長，他預告商店街個人賣場將在今年底前停止所有補貼，但仍看好有很大流量變現商機，未來收入包括服務費、數據分析與廣告等，預計2019年將建立可獲利的商業模式。（編輯：張良知）1070407