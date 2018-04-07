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隔熱紙新技術 核研所助台廠進軍國際市場

發稿時間：2018/04/07 09:36

最新更新：2018/04/07 09:36

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（中央社記者朱則瑋台北7日電）行政院原子能委員會與台灣廠商合作，研發出新型電漿技術鍍製隔熱紙，技術追上國際市場水準，成本還只要1/3，目前正申請新加坡綠建材認證，全力搶占東南亞頂級隔熱紙市場。

台灣在隔熱紙市場大多生產較中低階產品，礙於技術問題，高階的電漿技術鍍製頂級隔熱紙，始終無法在國際上競爭，隔熱紙廠商東鏘工業公司找上原能會核能研究所，希望協助技術提升，雙方經2年合作研發，成功開發出獨步全球的卷對卷電弧電漿製程設備，可生產國內業界唯一的頂級熱反射型多層奈米膜隔熱紙產品。

核研所物理組副研究員蔡文發告訴中央社記者，一般採用染色等方式製成的隔熱紙不耐用，一片頂多只能販售約新台幣100多元，但電漿技術鍍製頂級隔熱紙價格可達上千元，可惜技術掌握在國外廠商手上，總體設備建置加上技術權利金，成本至少1、2億元，台灣中小型廠商根本無法負擔。

蔡文發說，核研所開發的新技術隔熱紙，不但可使用超過5年，品質也跟國外產品不相上下，更重要的是成本只要1/3，價格上會更有競爭力，以前總是被小看的台灣隔熱紙產業，透過新技術大躍進，絕對有進軍國際市場實力。

東鏘工業公司預計年底可量產這項新技術隔熱紙，正式商品化。蔡文發說，業者已申請國內隔熱紙奈米及綠建材等標章，也在核研所大樓窗戶及核研所沙崙辦公室張貼，進行廠域測試與展示推廣，未來也將配合政府新南向政策，申請新加坡綠建材認證，積極搶攻東南亞頂級隔熱紙市場。

核研所長馬殷邦說，這項技術製成隔熱紙時，不會產生污染，達環境保護需求，目前已將技術技轉給廠商，歡迎其他有興趣的廠商洽談合作，一起把餅做大。（編輯：林孟汝）1070407

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