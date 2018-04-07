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壽險業務員高學歷化 大專以上逾7成創新高

發稿時間：2018/04/07 10:47

最新更新：2018/04/07 10:47

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（中央社記者蔡怡杼台北7日電）壽險業務員走向高學歷化，大專以上者占比突破7成創新高。根據壽險公會統計，截至去年底，壽險業務員總登錄人數為37.3萬人，其中，大專以上學歷者達26.67萬人，占比71.49%創新高。

根據中華民國人壽保險商業同業公會統計，106年登錄業務員共37萬3079人，較105年增加1萬711人，其中，以壽險公司登錄的業務員居多，占比高達58.54%，另外，值得關注的是，去年保險經紀人的登錄人數止跌回升，從105年的7萬681人，增至106年的7萬3336人。

除了業務員人數擴增外，國內壽險業務員也逐漸走向高學歷化。截至去年底，壽險業務員中擁有大專以上學歷的人數為26萬6718人，占登錄總人數的71.49%，高於105年底的占比約70%，創歷史新高。

以學歷來看，擁有大學學歷的壽險業務員為大宗，共有15萬9013人，占登錄總人數比重高達42.63%，另外，擁有研究所學歷的壽險業務員也有2萬2810人，占比6.11%。

對於壽險業務員高學歷化，壽險公司表示，壽險商品多元且複雜，且民眾對業務員的期待更多，購買保單除了人情考量外，期待業務員可具備財務規劃能力，因此，業務員若具備高學歷，可增加民眾的信賴度。（編輯：楊玫寧）1070407

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