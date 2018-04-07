聯準會主席樂觀看經濟 偏好逐步升息

美國聯邦準備理事會主席鮑爾發表演說，對美國的經濟展望提供樂觀看法，預測未來將逐步升息。（中央社檔案照片）

（中央社芝加哥6日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天藉著上任後個人首場演說，就全球最大經濟體美國的經濟展望提供樂觀看法，同時預測未來只會逐步升息。



法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）今天也說，縮減購債規模進程「順利」。鮑爾2月上任職掌聯準會。



全球股市向來亟欲掌握聯準會動向，擔心升息步伐加快可能會拖累美國10年來復甦步伐。



鮑爾在芝加哥經濟俱樂部發表演說時表示：「勞動力市場一直很強勁，我和同仁…預期會保持強勁。」



聯準會上個月調升利率，為今年首度升息，而且計畫年底前再升息兩次。然而華爾街對聯準會今年可能共升息4次的敏感度升高。



不過部分經濟學家認為今年可能會出現美元疲軟、油價上漲以及全球主要經濟體同步成長等情況，最後再伴隨著失業率下滑、薪資上漲及就業穩定成長，可能刺激美國通貨膨脹攀升。



儘管如此，最受關注的通膨指標，已有6年低於聯準會通膨目標2%。



此外，白宮揚言加碼對中國進口商品課徵懲罰性關稅。鮑爾今天演說後表示，現在談這些關稅措施衝擊言之過早。



他說：「民眾在近期還看不到可能的影響，因為我們不知道這些關稅措施會落實到何種程度。」



「現在真的言之過早。」（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1070407