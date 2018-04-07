/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 鄭南榕沙塵暴螢火蟲之墓侯友宜
>rss

清明美股漲多跌少 台股下週震盪個股表現

發稿時間：2018/04/07 14:26

最新更新：2018/04/07 14:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北7日電）在美中貿易爭端加劇下，道瓊6日重挫2.34%，不過統計清明長假期間道瓊、S&P及NASDAQ均上漲，僅費半指數下跌，分析師認為，台股下週一指數震盪難免，但個股仍有表現空間。

台股清明節休假期間，美股3至5日道瓊、S&P、NASDAQ三大指數皆漲，僅費半指數第三天下跌，主因反應大陸宣布對美國的關稅反制措施，美國半導體公司出貨大陸的不利因素，其中道瓊前三天大漲800多點，但6日因川普擬加碼對中國大陸課徵關稅，使得美股四大指數在6日大跌超過2%，其中又以費半指數大跌超過3%最高。

累積4天來，道瓊漲1.2%最佳，S&P及NASDAQ仍漲超過0.6%，費半指數下跌0.9%表現最弱。

宏遠投顧研究部副總經理陳冠升表示，近期美中貿易戰仍將主導全球股市盤面，美股4天四大指數除了費半指數下跌之外，其他指數皆漲，下週一台股應該不至於會有大幅下跌的情況，預計以個別股票的調整為主。後續美股表現仍將牽動國際股市走向，預計第2季台股大盤仍舊高檔震盪或小幅回檔修正格局。

陳冠升指出，對台股而言，除了台灣夾在美中貿易戰之間，可能直接或間接受害，包含台灣出口到大陸再轉出口到美國的產品，或因需警覺中美以台灣為籌碼的衝突，需提防外資是否持續對台股賣超且匯出資金，台灣股匯雙跌。

除此，還需留意A股入列MSCI指數對台股資金的影響、4月底到5月中的季報影響，以及第2季電子業景氣淡季的影響。畢竟，第1季是台股常常表現做夢行情，但是財報出來之後，許多股價大漲的做夢股往往大跌打回原形。

保德信投信則認為，美中貿易對陣，對全球資本市場殺傷力不小，慎防美國道瓊指數跌破年線對台股的衝擊，包括美中貿易戰發展、地緣政治風險及美國科技股動向是三大變化球，都將持續牽動台股第2季表現，儘管目前外資偏保守，但在內資撐盤下，具題材、業績表現的中小型股可望輪動延續盤面熱度，首季季報是留意重點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，從長假期間國際股市整體表現看來還算具支撐，但美中貿易戰對全球股市的衝擊不小，台股下週一觀察半年線10774點能否守穩。（編輯：楊玫寧）1070407

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP