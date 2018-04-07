/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 鄭南榕沙塵暴螢火蟲之墓侯友宜
>rss

美加墨密集協商NAFTA 獲進展氣氛正面

發稿時間：2018/04/07 15:13

最新更新：2018/04/07 15:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，官員與美國和墨西哥密集協商，重修擁有24年歷史的北美自由貿易協定（NAFTA），目前取得進展且會談氣氛正面。

法新社報導，方慧蘭在華府與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）會晤兩天，萊特海澤稱會談氣氛融洽「正面」，墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）也試圖就新的北美自由貿易協定取得共識。

方慧蘭向加拿大電視台表示，協商已經進入「較密集的新交涉階段」。她說：「會談氣氛正面，我們取得進展，一心只想著盡己所能，敲定好的協議，達到三贏局面。」

她說，他們將持續舉行會談，她會待在華府「一小段時間」。她說：「重點是我們展開了兩天密集、具建設性且富有成效的議程。」

墨西哥7月總統大選與美國11月國會期中選舉即將來臨，美國總統川普的執政團隊不斷施壓，盼能迅速達成協議。

三方據稱致力在美洲高峰會（Summit of the Americas）下週於秘魯召開前，在原則上達成協議。

同時，民眾愈來愈擔心美中貿易戰全面開打，白宮也在想辦法安撫民心。美中相互揚言課徵關稅，導致全球股市重挫，華爾街股市今天下滑2%，從1月底的高點回跌近10%。

不過，萊特海澤發表樂觀聲明說：「我們這週與部長和人員開會，氣氛融洽正面。我們談判時將持續保持聯繫，繼續努力達成對三國有利的協議。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070407

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP