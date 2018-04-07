美加墨密集協商NAFTA 獲進展氣氛正面

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，官員與美國和墨西哥密集協商，重修擁有24年歷史的北美自由貿易協定（NAFTA），目前取得進展且會談氣氛正面。



法新社報導，方慧蘭在華府與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）會晤兩天，萊特海澤稱會談氣氛融洽「正面」，墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）也試圖就新的北美自由貿易協定取得共識。



方慧蘭向加拿大電視台表示，協商已經進入「較密集的新交涉階段」。她說：「會談氣氛正面，我們取得進展，一心只想著盡己所能，敲定好的協議，達到三贏局面。」



她說，他們將持續舉行會談，她會待在華府「一小段時間」。她說：「重點是我們展開了兩天密集、具建設性且富有成效的議程。」



墨西哥7月總統大選與美國11月國會期中選舉即將來臨，美國總統川普的執政團隊不斷施壓，盼能迅速達成協議。



三方據稱致力在美洲高峰會（Summit of the Americas）下週於秘魯召開前，在原則上達成協議。



同時，民眾愈來愈擔心美中貿易戰全面開打，白宮也在想辦法安撫民心。美中相互揚言課徵關稅，導致全球股市重挫，華爾街股市今天下滑2%，從1月底的高點回跌近10%。



不過，萊特海澤發表樂觀聲明說：「我們這週與部長和人員開會，氣氛融洽正面。我們談判時將持續保持聯繫，繼續努力達成對三國有利的協議。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070407