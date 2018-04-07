菲政府介入反壟斷 Grab收購Uber暫喊卡

（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）東南亞叫車業者Grab將收購對手Uber在東南亞的業務；但菲律賓反壟斷單位今天頒令，在政府完成審查併購程序之前，兩家業者需停止合併，繼續各自營運。



菲國獨立準司法機構「菲律賓競爭委員會」（PCC）主席巴里薩坎（Arsenio Balisacan）今天發布聲明說：「競委會相信，即使Uber已宣布要退出東南亞市場，這家公司仍然能提供叫車服務。」



巴里薩坎認為，Uber並非真的想退出菲律賓市場，而只是想有效併入Grab，「這兩家業者的交易，使得Uber成為Grab的股東之一」。



媒體報導，Uber同意把東南亞業務賣給地區競爭對手Grab，以換取後者的27.5%股權。此外，Uber行政總裁柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）也將成為Grab的董事。



根據這項交易，Uber原定在菲國經營到4月8日，而且Grab已在進行接收Uber夥伴司機的程序。



巴里薩坎說，這兩家叫車業者的合併恐造成市場壟斷的局面，不利於乘車大眾。



菲律賓競爭委員會將審視收購合約，除下令兩業者暫停合併之外，也要求他們繼續各自營運，包括叫車及送貨平台、定價及付款政策、產品選項、乘客及用戶資料庫以及夥伴司機獎勵等。



審視期間，Grab與Uber也不得交換商業機密。



巴里薩坎表示，Uber能遵從新加坡反壟斷機構的命令而延期關閉業務，顯示它也能在菲律賓繼續營運。



菲律賓競爭委員會將在75天內完成對合併案的審視與調查。（編輯：陳惠珍）1070407