/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 鄭南榕沙塵暴螢火蟲之墓侯友宜
>rss

菲政府介入反壟斷 Grab收購Uber暫喊卡

發稿時間：2018/04/07 17:59

最新更新：2018/04/07 17:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）東南亞叫車業者Grab將收購對手Uber在東南亞的業務；但菲律賓反壟斷單位今天頒令，在政府完成審查併購程序之前，兩家業者需停止合併，繼續各自營運。

菲國獨立準司法機構「菲律賓競爭委員會」（PCC）主席巴里薩坎（Arsenio Balisacan）今天發布聲明說：「競委會相信，即使Uber已宣布要退出東南亞市場，這家公司仍然能提供叫車服務。」

巴里薩坎認為，Uber並非真的想退出菲律賓市場，而只是想有效併入Grab，「這兩家業者的交易，使得Uber成為Grab的股東之一」。

媒體報導，Uber同意把東南亞業務賣給地區競爭對手Grab，以換取後者的27.5%股權。此外，Uber行政總裁柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）也將成為Grab的董事。

根據這項交易，Uber原定在菲國經營到4月8日，而且Grab已在進行接收Uber夥伴司機的程序。

巴里薩坎說，這兩家叫車業者的合併恐造成市場壟斷的局面，不利於乘車大眾。

菲律賓競爭委員會將審視收購合約，除下令兩業者暫停合併之外，也要求他們繼續各自營運，包括叫車及送貨平台、定價及付款政策、產品選項、乘客及用戶資料庫以及夥伴司機獎勵等。

審視期間，Grab與Uber也不得交換商業機密。

巴里薩坎表示，Uber能遵從新加坡反壟斷機構的命令而延期關閉業務，顯示它也能在菲律賓繼續營運。

菲律賓競爭委員會將在75天內完成對合併案的審視與調查。（編輯：陳惠珍）1070407

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP