電商信用卡交易 女性最會刷長者最敢刷

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）電子商務平台近年如雨後春筍般出現，改變民眾購物習慣，據聯卡中心統計，網購信用卡交易占比漸攀升，尤其，女性占比較高、最會刷，至於60歲以上者單筆簽帳金額最高、最敢刷。



民眾網路購物使用信用卡消費的熱度攀升，根據聯合信用卡中心統計，民眾網路購物使用信用卡結帳的交易筆數，從104年7月的約800萬交易筆數，成長至106年6月約1080萬交易筆數。



同時間，信用卡電商交易筆數占整體信用卡交易的比例亦從104年7月的12.3%，上升至106年6月的18.3%，顯見國人在電商平台上交易，使用信用卡結帳的熱度逐年攀升。



此外，就性別來看，信用卡電商交易使用率以女性持卡人較高，占女性總交易筆數的16.1%，至於男性持卡人的信用卡電商交易使用率則占男性總交易筆數的12.8%，顯示電商交易中，女性最會刷。



另外，就年齡層來看，發現隨年齡成長，信用卡電商交易平均單筆簽帳金額也愈高，尤其，60歲以上持卡人在電商交易中的信用卡平均單筆簽帳金額更超過新台幣6000元，高居各年齡層之冠、最敢刷，顯示60歲以上族群的消費能力值得關注。



聯卡中心指出，若與信用卡電商交易平均使用率約14.6%比較，以40歲至50歲、50歲至60歲，以及60歲以上，這3個族群使用信用卡電商交易比例偏低，都不到均值，但這3個族群平均單筆電商交易的簽帳金額都高於平均值的2425元。（編輯：郭萍英）1070407