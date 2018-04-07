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美中貿易大戰 傷害成長苦了消費者

發稿時間：2018/04/07 22:29

最新更新：2018/04/07 22:29

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國和中國相互叫陣，貿易戰一觸即發。經濟學家認為，貿易爭端恐使兩國經濟成長下滑、吃掉美國減稅帶來的經濟利益，且美國消費者荷包將縮水，「只有輸家，不會有贏家」。

美聯社報導，就連美國總統川普也警告，他升高對中國的貿易戰，美國人享受果實之前必須接受「一點痛苦」。

在痛苦的部分，若撇開「一點」那個部分，多數經濟學家同意川普的說法，認為美、中準備互課關稅，將付出經濟代價。

樂觀者目前相信川普政府釋出的試探性訊號，認為華府可能準備與北京談判，以避免發生貿易戰。但華爾街愈來愈緊張，道瓊工業指數昨天一度狂瀉767點，收盤重挫572點。

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席經濟學家席茨（Nathan Sheets）表示：「貿易戰沒有贏家，只有輸家。」

但也可能不會走到這一步。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天告訴CNBC：「我們絕對願意談判。對於能夠找到解決辦法，我審慎樂觀。」

不過他不忘警告，「可能爆發貿易戰」。

一旦談判破裂，爆發自二戰以來最嚴重的貿易爭端，經濟學家已在估算潛在傷害。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）估計，關稅戰可能使美國與中國年經濟成長率各掉0.3個百分點。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）則表示，貿易爭端可能吃掉川普減稅帶來的半數經濟利益。川普去年12月得意揚揚簽署減稅案。

詹迪並說：「最明顯的是，這將推升進口產品價格。如果美國消費者必須花更多錢在中國進口品上，花在其他各方面的預算都會變少。」

川普政府在首波對中國500億美元商品課徵關稅的清單中，小心翼翼想減少對美國消費者的衝擊，大多僅限機器人、發動機零件等工業產品。

但若川普企圖加碼，很可能將擴及美國家庭仰賴的低價中國商品，包括電子產品、玩具、成衣等。

中國目前看來似乎有信心能比美國承受更多痛苦。曾在美國前總統歐巴馬時期擔任財政部國際事務次長的席茨說，在像美國這樣的民主國家，「如果人們開始感到痛苦，他們就會抱怨」。（譯者：蔡佳伶/核稿：何宏儒）1070407

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