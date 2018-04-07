/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平空氣品質鄭南榕沙塵暴
>rss

顧立雄出招 打造亞洲區域理財中心

發稿時間：2018/04/07 23:29

最新更新：2018/04/07 23:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，為推動台灣成為亞洲區域理財中心，讓投信基金及全權委託達新台幣7兆元資金由國人打理，除變更基金銷售獎勵金計算方式外，還將推動TISA帳戶。

顧立雄今天接受電視節目「老謝看世界」專訪，主持人謝金河指出，現在常說國內爛頭寸很多，去年金融帳淨流出686億美元，這現象顯示金融機構把錢拿到海外去，尤其在中國大陸以各種方式磁吸台灣的同時，金管會如何把投資台灣列為重要目標？

顧立雄表示，要把投資台灣列為重要目標，除民間投資外，還有政府所帶動的投資，如政府推動前瞻基礎建設及5+2重點產業就是。而目前看來離岸風電發展很熱，且值得一提的是，金融機構尤其是銀行對離岸風電的熱度，並未因慶富案而縮手。

顧立雄強調，要吸引金融機構投資台灣重點在於要有好的投資標的，至於保險業為何去年背負多達新台幣1700億元的匯損仍要錢進海外投資，主因海外固定收益較高。

謝金河問到，國內上市櫃公司投資收益超過5%的標的一大堆，為什麼非得跑到海外去？

顧立雄說明，目前國內保險公司投資資本市場部位占可運用資金約7%，保險資金不能過度投資在台股上，必須要有一定的資產配置，且相較美國的保險公司投資在股市的部位也沒有國內企業高；另外，台灣的國際板債券、寶島債等，也幾乎被保險公司買光了。

顧立雄強調，要建構起好的投資標的，才能讓資金留在台灣，除此之外，還要自己的錢自己管。為讓國人的資金都給國人打理，顧立雄先前提出要推動台灣成為亞洲區域理財中心，預計4月公布相關規劃藍圖。

他說，現在投信基金加上全權委託部位共有新台幣7兆元資金，這些錢若可以交由國人管理，對於我國成為財富管理中心建置會非常有幫助。

為打造台灣成為亞洲區域理財中心，顧立雄表示，他日前強勢主導變更基金的銷售獎勵金計算方式，從過去的以銷售額計算，變更為以基金資產規模（AUM）計算，以維護基金資產不會忽胖忽瘦。

同時，在投資人端方面，為鼓勵投資人長期持有，金管會將推動個人儲蓄帳戶(TISA)，希望財政部可以支持，給予一定的稅負優惠。

顧立雄說，以現行低利率環境下，若要用滿27萬元的利息所得扣除額，存款會相當驚人，因此TISA將利用現有的27萬元利息所得特別扣除額。即民眾若可以長期投資台股基金5年，每年可以有2.4萬元的稅負優惠，而這2.4萬元的優惠將並列在27萬元的利息所得特別扣除額內。（編輯：張良知）1070407

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP