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延宕12年 深澳電廠擴建之路坎坷

發稿時間：2018/04/08 09:07

最新更新：2018/04/08 09:28

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深澳電廠使用燃煤作為燃料，先拆後建計畫當時遭到反對，96年9月除役後，更新擴建延宕，過去的深澳電廠，現在只剩下一片草地風景。（台電提供）中央社記者黃雅娟傳真　107年4月8日深澳電廠使用燃煤作為燃料，先拆後建計畫當時遭到反對，96年9月除役後，更新擴建延宕，過去的深澳電廠，現在只剩下一片草地風景。（台電提供）中央社記者黃雅娟傳真　107年4月8日

（中央社記者黃雅娟台北8日電）曾經是東南亞最大的電廠，占全台發電量37%的深澳電廠運轉超過40年，除役後的更新擴建計畫，已至少延宕12年；3月中旬環差通過審查，深澳電廠老員工就盼退休前能再回到電廠工作。

深澳電廠更新擴建計畫，台電將2部機組裝置容量調降為60萬瓩，並使用燃煤超超臨界發電機組，海域設施調整為深澳灣；機組預計分別於民國114年7月、115年7月商轉，施工期間約62個月，總預算為新台幣1049億元；日前環差評估通過環評大會審查，仍引來不少輿論討論。

政府非核家園政策，期待114年時台灣發電占比應調整為燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%；除了擴建天然氣接收站、積極發展再生能源，同時因應空污來自地方及環保團體的聲浪，成為政府推動非核家園的陣痛期。

46年開工整地，開始興建的深澳電廠，3部機組裝置容量分別為7.5萬瓩、12.5萬瓩及20萬瓩，到56年全部併聯發電時，發電量占全台灣的36.8%，約30.9億度；不僅是台灣當時裝置容量跟發電量最大的電廠，也是東南亞最大的電廠，台電內部員工訓練的教材，都是以深澳電廠說明書作為藍本。

舊深澳電廠民國49年起機組陸續商轉，至56年時發電量占全台36.8%，是東南亞最大電廠。歷經729琳恩颱風大淹水及921地震，運轉超過40年的深澳電廠，在96年除役。（台電提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年4月8日舊深澳電廠民國49年起機組陸續商轉，至56年時發電量占全台36.8%，是東南亞最大電廠。歷經729琳恩颱風大淹水及921地震，運轉超過40年的深澳電廠，在96年除役。（台電提供）中央社記者黃雅娟傳真 107年4月8日

56年時，當年7月全台電力失調60小時，禍首就是第3部機組故障，許多員工晝夜不停整整修了2天，才恢復電力，足見深澳電廠對台灣北部供電的重要。

這個掛著台電新村26號門牌的電廠，也經歷過台灣重大的天災事件，76年的恩琳颱風，水淹深澳電廠，員工冒著感電危險，到最後一刻才撤離。

88年的921大地震，原本是穩定的機組運轉聲，忽然變成「棟～棟」的水槌聲及「轟～轟」的安全閥動作聲，值班人員扛著大型「含多路（台語，指方向盤）」爬上12樓，手動關閉主蒸汽閥。

3部機組運轉超過40年，機組材料總是會老舊疲勞，94年10月3號機主蒸汽閥，突然因為異聲而停下，檢查後竟然發現直徑16英寸、厚度1.875英寸的管子，竟然在焊道處龜裂，裂縫達1/8英寸、長達管子圓周長1/2。

機組老化，又因為面臨關廠，申請不到長效性的維護經費，延役更可能使電廠狀況雪上加霜。最後，在行政院94年核定先拆後建計畫後，95年環評通過更新擴建計畫，96年9月底深澳電廠除役，卸下47年的重擔，走入歷史。

不過，使用蕃仔澳灣當作碼頭卸煤，以及煤倉等設置，都遭到地方反對，原定101年7月就要商轉的1號機也因此遙遙無期，103年10月行政院核准台電申請緩建2年，要求台電提出替代方案，並加強與地方溝通；台電在105年8月提出替代方案後，經行政院一年時間審核後，即進入環差審查，今年3月14日環評大會通過。

台電深澳施工處長簡建成指出，過去環保法規沒有那麼嚴格，騎摩托車經過都會有一層灰，當地居民對深澳電廠感覺的確是不好，這都是事實。不過，深澳電廠機組已經改為超超臨界機組，燃煤發電效率達44%，也曾帶過3000多個居民去林口電廠看過，光是煙囪排就跟以前不同。

曾經擔任舊深澳電廠的運轉部門、現任深澳施工處儀控經理的蘇永鍊提到，當時電廠為台灣的經濟成長提供很多的電力，也是在當時最先進的電廠。過去機組環保設備沒有那麼好，台電順應時代及民眾需求，在環保靜電集塵器就做過兩次改善工程。

蘇永鍊說，當時跟在地的居民關係很好，下了班也會一起去打籃球，很多員工都等著96年除役後，102年能夠再度回到電廠工作，只是沒想到計畫延宕，很多深澳電廠的員工都已經退休，如果現在的計畫時間可行，希望自己有機會再度回到深澳電廠服務，也是很多深澳電廠老員工的心聲。（編輯：林孟汝）1070408

深澳電廠小百科
●49年1月 一號機併聯發電
●50年12月二號機併聯發電
●55年2月三號機併聯發電
●56年三號機改燒油為主
●58年二號機改燒油為主
●68年配合政府能源多元政策，各機組全燒煤運轉
●76年一號機完成鍋爐、汽機壽命延長評估
●85年賀伯颱風來襲，泵室防波堤受損，三部機組被迫解聯，搶修三天後併聯
●94年行政院通過更新擴建計畫
●95年機組更新擴建通過環保署環境影響評估
●96年 深澳電廠除役
●103年 行政院同意緩建兩年，並要求提出替代方案
●105年 台電提出替代方案
●106年 行政院同意替代方案，進入環保署環境影響差異分析審查
●107年 環保署環評大會通過深澳電廠更新擴建計畫審查



曾經是東南亞最大的電廠，占全台發電量37%的深澳電廠運轉超過40年，除役後的更新擴建計畫，已至少延宕12年。圖為深澳電廠新舊電廠排放量比較。（台電提供）中央社記者黃雅娟傳真　107年4月8日曾經是東南亞最大的電廠，占全台發電量37%的深澳電廠運轉超過40年，除役後的更新擴建計畫，已至少延宕12年。圖為深澳電廠新舊電廠排放量比較。（台電提供）中央社記者黃雅娟傳真　107年4月8日

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