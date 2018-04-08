/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平空氣品質鄭南榕沙塵暴
>rss

iPhone新機受矚目 4大功能傳有譜

發稿時間：2018/04/08 09:20

最新更新：2018/04/08 09:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）蘋果新款iPhone進展眾所矚目，市場預期今年下半年蘋果將推出3款新iPhone，預期臉部辨識、電池尺寸容量、防水功能、OLED版雙款新功能，輪廓越來越清晰。

市場一般預期，蘋果今年下半年可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨，占新款iPhone比重可到50%。

觀察今年新款iPhone趨勢，以下4大功能預期將成為焦點。

一、iPhone新款臉部辨識 傳通通都有

創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）日前報告分析，蘋果合作夥伴菲尼薩（Finisar）在美國德州Sherman廠區大量擴產，意味著今年秋季蘋果推出的多款新iPhone，可能都會具備TrueDepth相機和臉部辨識Face ID功能。

本土投顧報告預期，今年iPhone整體出貨量可較去年成長4%到6%，上看2.28億支；其中，大約1.5億支可能具備臉部辨識功能。

二、iPhone新款電池 尺寸容量有眉目

在電池設計部分，本土投顧報告日前預期，6.5吋和5.8吋OLED版iPhone可能各搭配2顆L型電池，6.1吋LCD版iPhone可能搭配長型電池。

在電池容量部分，報告推測，6.5吋OLED版iPhone電池容量可能在3300mAh到3400mAh之間，5.8吋OLED版iPhone可能在2700mAh到2800mAh之間，6.1吋LCD版iPhone電池容量可能在2850mAh到2950mAh之間。

三、iPhone新款防水 IP68等級在眼前

國外科技網站Patently Apple日前報導，一項蘋果在歐洲提出的專利內容顯示，蘋果在iOS裝置防水技術上有新進展，未來iPhone的防水規格可以提升到IP68等級。

外媒先前報導，iPhone X防水功能可達到IEC 60529標準的IP67等級，這意味著iPhone X可以在水下1公尺防水約30分鐘。IP68等級代表裝置可以在水下超過1公尺防水，達到密封程度。

四、iPhone新OLED版 機身後雙鏡頭有譜

外媒先前推測，今年下半年新款OLED版iPhone，機身背後將配置雙顆後鏡頭，可能具備3D Touch指紋辨識功能，邊框採用不鏽鋼材質，記憶體容量各約4GB，螢幕採用外掛式（out-cell）觸控面板設計。

至於6.1吋LCD版iPhone新品規格，報導引述指出，可能採用單顆後鏡頭，可能不具備3D Touch功能，邊框採用鋁合金設計，記憶體容量大約3GB，螢幕也採用外掛式觸控面板設計。

另一方面，觀察今年下半年蘋果新款iPhone供應鏈，外媒先前推測，蘋果正在規劃分散有機發光二極體（OLED）面板和電池的零組件供應廠商。

其中軟硬結合板（RFPCB）是OLED面板的關鍵零組件，蘋果可能規劃向BH、三星電機（Samsung Electro-Mechanics）及Interflex其中2家採購RFPCB產品。

另外在OLED面板部分，Samsung Display仍是OLED面板最大的供應商，不過今年6.5吋版iPhone的部分OLED面板，預期可能採用LG Display的產品。

韓國媒體報導推測，蘋果下半年iPhone新品所用的軟硬結合板新供應商，可能會與LG Innotek合作。另外LG Innotek可能供應捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（COF）零組件。iPhone新品所用的L型電池，也可能由樂金化學（LG Chem）供應。

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP