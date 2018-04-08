半導體景氣Q1落底 本季可望回溫

（中央社記者張建中新竹8日電）隨著手機市場需求逐步復甦，半導體產業景氣可望於第1季落底，第2季景氣將可逐步回溫。消費IC廠因時序步入傳統旺季，業績可望躍升，將是成長幅度最大的族群。



第1季為半導體業傳統淡季，今年第1季在手機市場需求疲軟影響，包括晶圓代工廠台積電(2330)、手機晶片廠聯發科(2454)等半導體大廠第1季業績多面臨下滑壓力。



其中，台積電第1季營收將約84億至85億美元，將季減約8%；聯發科第1季營收將約新台幣483億至532億元，將季減12%至20%。



隨著小米與OPPO等中國大陸品牌手機廠紛紛推出新機，法人看好，手機市場需求將逐步復甦，聯發科曦力P60可望熱賣，無線網路及電源管理晶片出貨也將同步成長，將帶動第2季業績止跌回升，將季增15%水準。



除手機市場需求回溫，比特大陸將推出乙特幣挖礦特殊應用晶片(ASIC)，法人看好，將可挹注台積電業績表現，第2季營運可望同步回升。



消費IC市場淡旺季差異明顯，第1季為傳統淡季，通常為廠商一年營運的谷底，第2季為傳統旺季，廠商營運多呈跳躍式成長，為年度業績高峰。



今年消費IC廠第2季營運仍將延續高成長的趨勢，季營收可望季增2成以上水準，部分廠商第2季業績不排除有機會季增5成，將是半導體廠中第2季成長幅度最大的族群。（編輯：張良知）1070408