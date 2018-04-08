美中貿易緊張升溫 科技業擔憂受牽連

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）隨著美國與中國貿易緊張升溫，科技業者越來越感到擔憂，深怕美國最重要的其中一項出口產業可能連帶受到損害。



法新社報導，美國科技業沒有直接受到總統川普（Donald Trump）政府推動的新關稅計畫影響，這項計畫目的在針對北京當局無法保護智慧財產權的不公平貿易作為。



但一些工商業領袖擔心科技業會被捲入這場貿易紛爭，產值估計高達3兆美元（約新台幣87兆元）的科技業可能受到衝擊，而中美兩國是科技產業重要參與者。



電腦與通訊產業協會（Computer & Communications Industry Association）會長兼執行長布萊克（Ed Black）表示：「隨著貿易戰升級，它們無法受到控制，它們不可預測。」



電腦與通訊產業協會代表亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）和影音串流平台Netflix等主要科技公司。



布萊克說：「總是會有連帶損害。」



布萊克還表示，美國政府在與中國有關的貿易往來中「正確辨認出一些問題」，但「忽略在中國做生意的各大網路公司的所有問題」。



布萊克指出，科技業理解有必要就貿易壁壘和其他作法與中國對抗，但華盛頓當局一意孤行可能會「削弱國際貿易體系」。



由於審查制度、勞工和人權疑慮以及竊取商業機密的可能性，美國科技公司與中國政府的關係長期以來錯綜複雜。（譯者：陳彥鈞/核稿：林憬屏）1070408