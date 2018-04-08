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中國強攻半導體 台灣設備廠大啖商機

發稿時間：2018/04/08 15:05

最新更新：2018/04/08 15:05

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（中央社記者張建中新竹8日電）中國大陸積極發展半導體產業，台灣無塵室與設備業者多能掌握商機，為營運注入成長新動能，預料大陸市場仍將是無塵室與設備業者今年營運主要成長動能。

據國際半導體產業協會(SEMI)統計，去年全球半導體設備產值達566億美元，年增37%；其中，韓國半導體設備產值攀高至179.5億美元，高居全球之冠。

台灣去年半導體設備產值114.9億美元，年減6%，表現相對不佳，為全球第2位；中國大陸半導體設備產值82.3億美元，年增27%，為全球第3位。

隨著兩岸市場消長，無塵室與設備業者去年台灣與中國大陸業績表現也多有明顯差異；高科技製程供應系統廠朋億去年台灣市場業績僅持平表現，中國大陸市場業績則大增44%。

自動化設備廠盟立去年台灣業績成長4%，中國大陸業績則成長達75%；無塵室廠漢唐去年台灣業績更是衰退46.5%，反觀中國大陸市場業績則激增逾2倍。

SEMI預期，今年全球半導體設備產值仍將延續成長趨勢，中國大陸仍將是主要成長動能。台灣相關業者也看好，中國大陸市場仍將是今年營運主要成長動能。

朋億即指出，去年底在手訂單刷新歷史新高紀錄，其中，有高達7成訂單來自中國大陸市場，預期今年中國大陸市場比重將較去年再攀高。（編輯：鄭雪文）1070408

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