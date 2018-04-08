五輕輸出印尼 擬落腳泗水土班

（中央社記者周永捷雅加達8日專電）中油五輕輸出印尼受關注，印尼方面提供大泗水地區土班縣基地供五輕設廠，已帶領中油人員前往勘查。土班是印尼石化產業重鎮，可能是五輕輸出印尼的落腳處。



印尼國營石油公司（Pertamina）顧問數週前向中央社記者透露，2017年印尼國營石油公司已帶領中油人員前往印尼第二大城泗水一帶勘查可能設廠的地點，最有可能設廠的地點是在泗水市（Surabaya）西北方的土班縣（Tuban）。



台灣中油股份有限公司和印尼國營石油公司目前傾向合資重建輕油裂解廠。印尼國營石油公司提出在大泗水地區土班縣基地供五輕設廠的腹案，中油先前已派員勘查。



這名印尼國營石油公司顧問表示，泗水成為五輕輸出的地點，是因為公司在土班縣有自己的基地，有助五輕輸出印尼的廠區建設及使用。



土班港位於東爪哇省西北部，過去是東爪哇重要的通商港口之一，港口運輸優勢也是印尼方面提供土班縣基地給中油設廠的考量因素之一。



土班縣位於泗水西北約100公里，是歷史悠久、文化豐富的老縣區，也以風景優美的海岸、洞穴及森林等自然景觀聞名，特別是土班縣的柚木林，是印尼重要的柚木生產基地。



土班縣深具石化產業發展潛力，印尼燃料供應商Trans-Pacific Petrochemical Indotama的石化廠就在土班縣，2006年正式營運。



2016年，印尼國營石油公司和俄羅斯石油公司（Rosneft）各支出2億美元保證金，投資建設位於土班縣的煉油廠。



土班煉油廠原油加工能力預估為每日30萬桶，尼爾森複雜性指數（Nelson complexity index）高於9，生產符合歐洲聯盟（EU）Euro 5排放標準的燃油。



尼爾森複雜性指數是衡量原油加工水準的一項指標，數值越高，原油加工程度越高。



土班煉油廠也備有大型原油加工催化裝置以及石化行業中心。此外，載重30萬噸的超大型油輪能在土班煉油廠外停泊。



五輕如果輸出印尼，帶給印尼的重大效益不僅是能協助印尼提升原油提煉，還能帶動印尼石化產業發展。



中油第五輕油裂解廠通稱五輕，位於高雄市楠梓區，主要產品是乙烯，1994年開始生產，2015年底關廠。



乙烯是一種由石油高溫裂解而分餾出的氣體，化學性質相當活潑，能與多種物質反應，是石化產業最上游原料。因乙烯是提供工業生產所需材料，並廣泛應用到電子、光電、汽車、紡織、生技等產業，因此稱為石化原料之母。（編輯：郭中翰）1070408