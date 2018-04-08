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避免與美爆貿易戰 德法可能加入川普抗中

發稿時間：2018/04/08 22:45

最新更新：2018/04/08 22:45

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（中央社紐約8日綜合外電報導）彭博今天報導，德國總理梅克爾和法國總統馬克宏試圖加入美國總統川普對抗中國。在德法聯手避免與美國爆發貿易戰的情況下，中國成為他們可能鎖定的目標。

身為歐洲2個最大經濟體的領導人，梅克爾（Angela Merkel）和馬克宏（Emmanuel Macron）預定本月數天內先後走訪川普，以便趕在5月1日最後期限前提出建議，讓美國能夠豁免加徵歐洲聯盟（EU）鋼鋁稅。

可能的解決方案或許取決於白宮想要打造一個「有意願的國家貿易聯盟」，以對抗白宮口中所說的中國不公平貿易措施。此舉逐漸贏得德國政府以及歐盟支持，而馬克宏今年稍早的中國行，或許讓他更傾向於共襄盛舉。

美國企圖改寫全球貿易規則，歐盟只是其中一個戰線。華盛頓和北京先後宣布對彼此的500億美元出口產品課徵關稅後不久，川普5日威脅對中國1000億美元商品課徵關稅。

對於歐盟而言，他們關注的是最快可能下月生效的鋼鋁稅，擔心可能打亂總值大約7200億美元的跨大西洋貿易。

華盛頓外交關係協會（CFR）資深研究員奧登（Edward Alden）說：「歐洲人面臨一項困難的選擇，就是他們要不要玩這一場遊戲。」「對於梅克爾和馬克宏的信念而言，這是極為厭惡之事。」

梅克爾和馬克宏均面臨壓力，必須在與川普會談時言之有物，以緩和貿易緊張情勢。

在國內，馬克宏推動經濟與勞工改革，其成敗將決定他的命運。

德國明斯特市（Muenster）7日發生致命攻擊，提醒梅克爾，國內安全才是她領導的聯合政府初期主要議題，處理不當有可能讓她垮台。

兩人擁有的明顯共同點可能都指向中國。梅克爾和馬克宏兩人都把無法阻擋的中國崛起視為優先施政項目，馬克宏一月結束中國訪問時保證，未來在此議題上將尋求與柏林官員達成更多的戰略協調。

在貿易方面，歐盟5日採取具體行動，向世界貿易組織（WTO）表示，美國政府因控訴中國歧視性技術授權規定而啟動的貿易爭端磋商，歐盟願意加入。（譯者：嚴思祺/核稿：陳昱婷）1070408

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