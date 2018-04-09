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美中貿易戰陰霾未除 影響台股走勢關鍵

發稿時間：2018/04/09 07:45

最新更新：2018/04/09 07:53

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台股休市期間美股漲多跌少，分析師表示，美中貿易戰後續消息仍將是影響台股盤勢的關鍵。（中央社檔案照片）台股休市期間美股漲多跌少，分析師表示，美中貿易戰後續消息仍將是影響台股盤勢的關鍵。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北9日電）台股在連續休市3個交易日後開市，由於在台股休市期間美股漲多跌少，分析師表示，美中貿易戰後續消息仍將是影響台股盤勢的關鍵。

統計台股清明節休假期間，包括道瓊工業指數、S&P 500指數、NASDAQ指數3大指數皆漲，僅費城半導體指數下跌，主因反映中國大陸宣布對美國的關稅反制措施，不過整體而言，國際股市並未在台股休市期間出現大跌，對今天開市的台股影響有限。

分析師表示，台股本週表現依舊受到美中貿易戰影響，尤其是美國及中國大陸陸續宣布懲罰性關稅項目，不過後續由於仍有協商空間，並非代表美中貿易戰勢必爆發，由於牽涉範圍廣，加上出口導向的台灣勢必受到波及，指數表現難免受到影響。

分析師指出，由於上市櫃公司公布3月營收僅剩2個交易日，雖然指數受到大環境影響甚鉅，但個股若3月營收及第一季獲利傳出好消息，仍可望有凸出表現。

法人也認為，台股下有半年線10774點支撐、上有季線10899點反壓，短線個股表現空間較指數大，加上台股近期未出現明顯大量，盤勢方向尚無定論，短線恐仍陷區間盤整格局。（編輯：張均懋）1070409

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