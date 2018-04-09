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兒童清明連假落幕 三大樂園聚客強勁

發稿時間：2018/04/09 09:41

最新更新：2018/04/09 09:41

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（中央社記者江明晏台北9日電）兒童清明連假結束，遊樂園業績豐收，六福村5天下來，有近7.6萬人次入園，年增120%，劍湖山預估達12萬人次，年增2成，麗寶樂園更湧入19萬人次，年增約5%。

六福旅遊集團旗下位於新竹的六福村主題遊樂園祭出「12歲以下兒童免費入園」以及「全民499元」兩項優惠促銷，加上一季一村玩慶典主題活動下，成功吸引親子及三代同堂出遊客群。

六福村觀察，雖然連假第3、4日受到新竹地區天候不佳、陰雨影響，不過總計5天下來，仍有近7.6萬人次入園遊玩，相較去年同期大幅成長120%。

六福村表示，今年兒童清明連假期間，遊園人數大幅成長，在主題活動帶動下，也突破園區的營收結構，餐飲及商品業績也有高達2倍以上成長。

餐飲方面，六福村指出，造型包子、動物吐司、動物花紋甜甜圈等，每日不到下午皆已搶購一空。而商品方面，動物系列娃娃及配件等，業績較去年同期成長3倍。

劍湖山在兒童節連假檔期推出對中身分證字號門票優惠，加上2018年三大新設施上陣，成功吸引入園人次達到12萬，年增幅度約2成，其中有高達9成以上是親子客群。

麗寶樂園推行兒童價優惠等策略奏效，加上今年連假5天比去年多1天，去年共計有18萬人次入園區，今年保守估計達19萬人次，成長約5%。

麗寶也說明，全台唯一通過國際認證的麗寶賽車場卡丁車賽道，因安全規格符合國際標準，吸引許多親子客群，加上VR體驗館吸客，平均每天都有超過1500人造訪。

不只遊樂園業績豐收，麗寶持續擴大事業版圖，近年陸續加入營運的麗寶Outlet Mall、國際賽車場、全台最大的摩天輪、福容飯店樂園店在今年兒童清明連假期間聚客效應也強勁。

麗寶日前指出，麗寶國際賽車場G2大賽道預計今年Q3完工，Outlet Mall二期已展開招商，規劃打造全台首座湖邊購物天堂，預計2019年正式運營，完工後兩期店家數加總達226家，將成為中部最大的Outlet。(編輯：李信寬)1070409

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