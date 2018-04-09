調查：6成4服務業擬調薪 2成2全面調薪

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）人力銀行最新調查顯示，高達7成4服務業近期有徵才需求。另外，服務業長期以來為人所詬病的低薪環境，調查顯示有近6成4企業今年有調薪規劃，其中，22.1%採取全面調薪。



1111人力銀行今天公布服務業人力需求現況調查指出，高達7成4的受訪企業近3個月湧現徵才需求，主因為填補流失人力、例行性徵才及因應擴編需求。



同時，調查發現有32.2%企業徵才人數高於去年同期，整體平均高出2.7%，而低於去年同期則占16.1%，另有51.7%企業表示與去年差距不遠。綜觀來看，今年企業的人力需求與召募力道，皆比往年來得穩勁。



另外，調查也發現，為留住可造之材，有高達76.1%受訪企業祭出福利不一的留才措施，包括業績分紅、固定調薪及久任獎金等，又從交叉分析顯示，以美容美髮業實施留才制度的比例最高，且在員工人數在200人以上的企業體系，其留才制度也較健全。



尤其，服務業長期以來為人所詬病的低薪環境，在此次調查中反映出有近6成4的企業主在今年有調薪規劃，其中22.1%是採取全面調薪，意即旗下每位員工皆可受惠。



同時，1111人力銀行資料庫顯示，3月泛服務業職缺高達20萬筆，相較於去年同期微幅成長6個百分點，說明目前就業市場的徵才氛圍事浮於人，有利於欲從事服務業的求職者。



而企業在選才方面首重服務熱忱，其次則是工作配合度、親和力、工作經驗或經歷及危機處理能力；至於服務業在人事運用上的困擾，主要來自於找不到合適的人、流動率高、人員難管理、技術不到位及被挖角；目前最急需餐飲外場、餐飲內場及技術人才。



1111人力銀行「服務業人力需求現況調查」，針對百貨零售、餐飲服務、美容美髮、觀光旅遊/飯店、婚紗服務等業者進行立意抽樣，時間自107年自3月20日至4月3日，有效回收份數為1008份。（編輯：林沂鋒）1070409