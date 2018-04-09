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台股遇季線壓回 台積電獨撐

發稿時間：2018/04/09 10:49

最新更新：2018/04/09 11:10

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國際股市在台股休市期間漲多跌少，加上美股電子盤早盤強漲，帶動台股9日開盤站上10900點，不過指數遇到季線10901點承壓，權值股剩台積電苦撐。（中央社檔案照片）國際股市在台股休市期間漲多跌少，加上美股電子盤早盤強漲，帶動台股9日開盤站上10900點，不過指數遇到季線10901點承壓，權值股剩台積電苦撐。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北9日電）國際股市在台股休市期間漲多跌少，加上美股電子盤早盤強漲，帶動台股開盤站上10900點，不過指數遇到季線10901點承壓，權值股剩台積電苦撐。

截至10時30分，加權股價指數上漲14.90點、為10836.43點，成交值新台幣582.70億元，股王大立光由於對4月業績展望保守，跌幅超過3%，鴻海股價也在平盤之下震盪，剩台積電撐在平盤之上。

在近期熱門族群方面，撼訊仍處分盤交易，股價開高後重挫5%，拖累麗臺、承啟、微星跟跌，風電概念股則是持續漲勢，包括世紀鋼、大亞續創新高；此外，電動車概念在特斯拉股價止跌下，指標股貿聯-KY股價漲停，和大股價也大漲。

分析師表示，美中貿易戰造成消息面紊亂，幾乎天天市場風向都不同，對出口導向的台灣難免受到影響，短線台股指數恐受到貿易戰影響震盪劇烈，個股表現可望較為凸出。

分析師指出，上市櫃企業近期陸續公布3月營收及第一季財報，個股將受到個別基本面影響較大，市場上包括生技、風電、挖礦概念股仍是資金聚焦重點，短線股價波動將較為劇烈。（編輯：張均懋）1070409

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