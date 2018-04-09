英國際貿易部投資部長訪台 促貿易投資合作

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）英國國際貿易部投資部長史徒華（Graham Stuart）今天稍早抵台進行2天訪問，盼強化台英貿易與投資合作；訪台期間除拜會總統蔡英文，也參訪將赴英國投資的源鮮智慧農場。



英國在台辦事處今天表示，這是史徒華首次訪問台灣；台灣是史徒華首度訪問的亞洲國家，顯示他對台灣的重視。史徒華今年1月出任英國國際貿易部投資部長。



英國在台辦事處說，史徒華上午將拜會蔡總統；訪台期間也將拜會其他台灣高層官員，並與英國在台企業代表、台灣企業界領袖會面，盼加強台英間更多貿易投資的合作。



同時，英國在台辦事處指出，史徒華下午將出席一項典禮，見證英國與台灣在離岸風機與海事工程產業合作備忘錄的簽署。10日，史徒華將參訪位於桃園的源鮮智慧農場，並於參訪行程結束後，舉行訪台記者會。



外交部今天也發布新聞稿，歡迎史徒華訪台。為促進台英雙邊投資，史徒華在台期間將拜會政府機關與商界人士，就台英經貿、能源及教育等議題進行交流，尋求新領域的合作契機。



外交部表示，史徒華是英國國會下議院資深議員，曾於2010年至2015年間擔任下議院教育委員會（House of Commons Education Select Committee）主席。



外交部指出，近年台英高層官員互訪頻繁，台英雙邊經貿投資關係良好密切，去年英國為台灣在歐洲第3大貿易夥伴，雙邊貿易總額達57.5億美元。英國為台灣5大投資來源國，自1952年至2017年止，英對台投資累計超過91.7億美元，未來雙邊經貿發展潛力可期。（編輯：林沂鋒）1070409