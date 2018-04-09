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無懼美中貿易戰 生技股強強滾

發稿時間：2018/04/09 12:07

最新更新：2018/04/09 12:07

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）美中貿易戰打的火熱，台灣生技類股漲勢更是強強滾，不受美中貿易戰影響的生技類股，夾著低基期、籌碼等優勢，重掌多頭大旗，成為台股焦點族群。

今年第1季生技類股表現突出，包括益安、科妍、大江、麗豐-KY、佰研、葡萄王、寶齡富錦、達爾膚具題材及基本面的個股一一竄出，領軍生技股表現。

今天生技股再度強勢演出，除了大江、麗豐-KY、葡萄王、達爾膚等美麗保健相關類股持續強漲外，漲勢擴大到相對落後個股，包括永昕、易威、濟生、環瑞醫、商之器、合一、曜亞均亮燈漲停。

生技類股持續價量齊揚走勢，帶動今天上市生技指數盤中大漲逾2%，成交比重約4.7%，上櫃生技指數漲幅也超過1.6%，均同步再創波段新高，可說是今年農曆年後最強的類股。

時序進入第2季，根據統計近5年來4月至年底主要生技指數普遍漲幅約一成，其中更以NBI生技指數15.35%表現最佳，其次是BTK生計指數的15.2%，S&P500健保指數也有9.64%，MSCI世界醫療保健指數為7%，法人指出，整體生技醫療產業基本面及獲利面向好，投資題材多元且不斷創新，逢回將是進場布局契機。

法人表示，大型生技透過併購增加產品線、帶動營運表現，有利類股表現。今年美國食品藥品管理局(FDA)已核准六項新藥，市場預期全年新藥核准件數將達30件以上，為藥廠帶來更多未來收益機會；且除產業併購，獲利表現穩健，及長期市場對用藥及醫療需求仍持續成長，支持生技醫療股後市表現持續看好。(編輯：趙蔚蘭)1070409

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