上銀3月營收衝新高 Q1營收創高

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）上銀自結3月合併營收新台幣23.84億元，創歷年單月新高，第1季營收創單季新高。上銀今年上半年業績預期比去年下半年佳。



上銀自結3月合併營收23.84億元，較2月19.11億元成長24.75%，較去年同期16.02億元成長48.84%。



法人表示，上銀3月包括滾珠螺桿、線性滑軌以及機器人等主要產品線訂單暢旺，中國廠商需求強勁、加上傳統產業自動化需求增加，帶動上銀出貨表現。



累計今年前3月上銀自結合併營收65.51億元，較去年同期43億元成長52.37%。上銀表示，景氣持續暢旺，產能逐漸提升。法人指出，上銀第1季營收創歷年單季新高。



展望今年上半年集團營運表現，上銀日前預期，上半年業績會比去年同期佳，也會比去年下半年佳。



觀察缺料狀況，上銀預估，今年滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人都會持續缺料，部分特殊產品交期要1年。



上銀陸續在海外投資布局，其中在台灣，精科二期廠房投產，嘉義大埔美一期投產和二期興建計畫。



在海外，中國大陸二期、日本、韓國、義大利都在積極布建。上銀指出，會在日本神戶或其他地點擇地設廠，需要用地約7800坪，預計設立研發中心、倉庫、以及滾珠螺桿生產線，因應當地日本客戶需求，最快6月以前可以提出建廠申請。（編輯：蘇志宗）1070409