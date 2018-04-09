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傳產龍頭強出頭 台股差點重回10900點

發稿時間：2018/04/09 14:08

最新更新：2018/04/09 14:08

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（中央社記者田裕斌台北9日電）台股今天在國際股市表現普遍回穩下，在長假過後的第一個交易日演出開高走高的亮麗行情，其中受惠風電概念的傳產龍頭股表現凸出，盤中一度帶領指數站回季線10902點。

加權股價指數終場上漲72.00點、漲幅0.67%、收在10893.53點、成交值新台幣1303.99億元，股王大立光由於對4月業績保守看待，股價重挫逾5%，雖然台積電、鴻海有撐盤表現，金融股也有國泰金、新光金走勢穩健，但難掩傳產股今天的亮麗表現。

其中，包括亞泥、統一、台塑三寶及二線塑化股台達化、國喬、中和、聚隆股價表現強勢，帶動水泥、食品、塑化、紡織類股漲幅全數超過1%，是帶動台股今天強漲的主力。

此外，風電題材也是盤中資金匯集的焦點所在，相關概念的華城、大亞、中興電工股價都有凸出表現，電動車概念的貿聯-KY、和大也都隨特斯拉(Tesla)回穩而出現強彈走勢。

分析師表示，國際股市近期因美中貿易戰變化出現劇烈震盪，台股難免受到影響，不過在全球主要股市中，台股表現相對強勢，目前除站穩在半年線10777點之上外，也站回5日線10885點及10日線10879點的短期均線之上，蓄勢挑戰季線反壓。

分析師指出，雖然指數上有壓、下有撐，表現空間相對有限，但台股近期有挖礦、風電、國艦國造等消息面利多吸引資金進駐，加上上市櫃公司3月營收陸續公布，可望較2月出現明顯成長，都將刺激股價反映基本面，個股表現空間料將較為寬廣。（編輯：林沂鋒）1070409

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