許洪波按讚台灣文化產業 想來台投資文創

（中央社記者廖禹揚台北9日電）為協助台灣品牌走向海外市場，商總盤點十大具兆元規模潛力產業，中國大陸創大資本創辦人許洪波今天指出，台灣有很好的飲食與文化產業，將針對消費升級與文創等領域在台投資。



為協助台灣服務業中小企業家大品牌建設力度與競爭力，中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心（BAC）整理出十大具兆元規模潛力產業，包括手搖飲料、咖啡、人文小吃、運動休閒與文創產業等，希望藉由各領域業者聯合作戰方式布局海外。



商總今天舉辦創大資本與BAC品牌推介合作會，請到在中國大陸被譽為中國十大最有遠見投資人的創大資本創辦人許洪波來台與規劃到大陸發展的服務業品牌企業交流。BAC執行長戴中興致詞時表示，台灣應該找出自己的強項來發展，而非盲目跟從世界上最強勢的產業，他認為，服務業正是台灣應發展的產業。



許洪波指出，台灣的餐飲業品質好，如果加上品牌升級，完全有機會進軍大陸、甚至全世界；此外，音樂、藝術等文化產業也是台灣的強項，而像美國、日本都是藉由向全世界輸出文化，進而帶動品牌，因此打出文化品牌將是整個商業最重要的核心驅動力。



許洪波表示，促進消費升級有兩大驅動力，第一是技術變革，包括AI、AR、大數據、區塊鏈等，從技術角度提高生產效率、改變生產關係；第二則是文化軟實力，結合品牌文化與實體零售，給予實體店面更強的驅動力。



許洪波說，創大資本未來在台灣投資的方向包括消費升級、文創、電子資訊產業及工業4.0、精密製造等，且不只進行財務投資，而是「戰略合作者」，會從合法三證（進口報關單、海關完稅證明、入境檢驗檢疫證明）申請、市場、品牌、關鍵核心團隊招聘的多面向協助。(編輯：趙蔚蘭)1070409