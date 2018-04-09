金控銀行回聘董總當顧問 金管會揭露名單

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）金管會今天揭露銀行、金控以及票券業回聘退休董、總的公司名單，這些顧問大多有支薪。另外，財政部也表示，一銀將檢討涉及慶富案的前總座周伯蕉專業顧問職。



為強化金融機構公司治理，金融監督管理委員會3月底宣布，要求金控、銀行、票券業者，自2019年起在年報中揭露回聘董事長、總經理擔任顧問、權責、酬金等相關資訊。



根據金管會初步統計，有8家銀行共回聘10位董事長或總經理擔任顧問，兩家金控回聘5位董事長或總經理擔任顧問，3家票券公司回聘4位董事長或總經理擔任顧問，即13家銀行、金控及票券公司共回聘19位董事長或總經理擔任顧問。



金管會今天進一步揭露回聘董事長或總經理的公司名稱，8家銀行分別為華泰、台北富邦、元大、第一、高雄、兆豐、瑞興和板信，前6家回聘1位，後兩家銀行則回聘兩位。



而高雄銀行、兆豐銀行的顧問並未支領酬金，至於瑞興銀行回聘的2位顧問僅1位支薪。



金控方面，則是國票金回聘一位退休董事長或總經理擔任顧問，富邦金則是回聘4位，4位都有支薪；票券方面則是大中、國際、合庫，前兩家回聘1位，後者回聘2位，都有支薪。



另外，時代力量立委徐永明今天在立法院財政委員會上指出，第一銀行前總經理周伯蕉任內釀成慶富案，之後轉任國票金副董事長因慶富案下台，但一銀卻回聘周伯蕉擔任專業顧問，且月薪高達新台幣20萬元，一年爽領240萬元。



徐永明並質疑他當初跟金管會確認泛公股銀行是否有回聘董、總擔任顧問，金管會當時回覆公股泛公股都沒有回聘的情況，至於詳細資料，以涉及個資為由，無法提供，但他跟財政部要相關資料，財政部不僅提供公股銀行回聘顧問的名單，還有薪資。



金管會主委顧立雄強調，「我沒有要分公股、民營，揭露是一體適用」，銀行、金控以及票券揭露回聘退休董事長或總經理擔任顧問是金管會要求業者強制揭露的，但個別銀行回聘顧問，金管會無法限制。



對於一銀回聘周伯蕉擔任專業顧問，財政部部長許虞哲表示，把周伯蕉聘為專業顧問是發生在前第一金董事長蔡慶年任內的事，「很早就聘了」，另外，第一銀行會按季檢討顧問的聘僱，相信本季就會檢討。（編輯：林沂鋒）1070409