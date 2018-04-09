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搶攻茶飲商機 全家聯手英國公司推飲品

發稿時間：2018/04/09 14:38

最新更新：2018/04/09 14:38

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（中央社記者朱則瑋台北9日電）全家便利商店搶攻茶飲市場，今天宣布與英國唐寧公司合作，推出添加台灣檸檬的西洋茶；統一超商則擴展提供現萃茶服務的分店數。

根據行政院主計總處統計，台灣每年賣出10.2億杯休閒茶飲，平均每人每年消費44杯，整體市場規模超過新台幣500億元，除了手搖杯商家林立，便利商店業者也看準商機，要搶攻茶飲市場。

全家便利商店今天宣布與英國皇室御用茶「唐寧茶」（TWININGS）合作，以優雅經典唐寧茶作為基底，加入來自屏東的特製冷凍檸檬鮮果磚，主推冰檸檬伯爵茶、冰檸檬四紅果茶，11日起在全台3100家分店同步開賣。

全家鮮食部長黃正田指出，女性對於果茶類、調茶類的產品有極高的喜愛度，在台灣西洋茶飲中，唐寧茶為頂級茶的領導品牌，是25到45歲女性心中的西洋茶第一品牌。

黃正田表示，這次與TWININGS的聯名產品，主打檸檬果茶，消費者可選擇帶有佛手柑香氣的伯爵茶，或是揉合草莓、櫻桃、紅醋栗與覆盆莓等四款酸甜莓果，於紅茶中的四紅果茶作為基底，再加入冷凍檸檬鮮果磚，預估可帶動今年全家杯裝飲料品群的績比去年成長120%。

統一7-ELEVEN指出，自2016年初限定在13家門市推出CITY CAFE現萃茶，以做現煮咖啡概念來做茶飲，每天在門市以專用設備現萃現做茶湯，避免因人工手泡方式讓風味不一致，成本較一般專賣店高出一倍以上。

統一7-ELEVEN表示，現萃茶目前結構包括純茶類、奶茶類及珍珠類共6種，提供中杯、大杯及特大杯、冰熱飲等不同選擇，吸引許多熱愛茶飲的年輕學生及上班族到店消費，也由於風味受到歡迎，累計至今已吸引超過600萬人次購買，未來將持續擴增擁有現萃茶服務的店數，預估今年底店數將達695店。（編輯：張均懋）1070409

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