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上市櫃公司下市轉戰A股 會計師：確有人問

發稿時間：2018/04/09 14:51

最新更新：2018/04/09 14:51

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（中央社記者邱柏勝台北9日電）立委曾銘宗爆料，國內證券承銷商透露，不少上市櫃公司正詢問如何在台股下市、並赴中國大陸A股上市。會計師表示「確實有人在問」，但企業主會先衡量自身實力才做決定。

中國國民黨籍立法委員曾銘宗今天在立法院財政委員會指出，他從券商處聽到，很多上市櫃公司都在洽商，如何在台下市並赴中國大陸A股上市，他詢問金融監督管理委員會主任委員顧立雄是否知道這件事。顧立雄回應，他尚未接獲這樣的訊息，但會請台灣證券交易所和證券櫃檯買賣中心去跟券商做了解。

安侯建業（KPMG）聯合會計師事務所今天舉辦「台資企業A股及香港上市研討會」，安侯建業大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲會前接受中央社記者訪問時坦言，確實有企業在問台股下市A股上市的可行性，但真正會進行的人不多。

他表示，有些台商營運重心都在中國大陸，這些企業為了籌資，「有可能」選擇在台股下市並前往中國大陸A股上市，但仍有風險，因為A股上市有一定的程序，上市櫃公司在台股下市，也不見得能順利在A股上市。

此外，中國大陸市場雖然大，但是競爭也相對激烈，有些大的台資企業有能力到中國大陸市場，但中小企業不一定有能力，因此企業主會衡量自身實力，不會輕易做出在台股下市並赴中國大陸上市的決定。

然而，陳宗哲說，站在會計師事務所的立場，企業決定在台下市並赴中國大陸上市，對台灣資本市場將造成難以彌補的傷害，「這些企業下市後私有化，要這些老闆繼續投資台灣的機會不高。」因此會計師建議上市櫃公司，可透過企業分拆或控股公司方式，讓企業在台灣與中國大陸同時上市，會是比較溫和的做法。（編輯：林興盟）1070409

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